Confrontada por Ana Maria Braga, Yasmin defende Davi após expulsão de Wanessa

Depois de detonar Davi por expulsão de Wanessa, Yasmin recalcula rota e sai em defesa do motorista em conversa com Ana Maria Braga

Nesta quarta-feira, 13, Yasmin Brunet revisitou algumas polêmicas de sua trajetória no Big Brother Brasil 24 durante o tradicional café da manhã com Ana Maria Braga. Durante o programa, a modelo teve a oportunidade de assistir ao vídeo em que Wanessa Camargo pede desculpas para Davi após sua expulsão. Por isso, a loira acabou mudando de opinião depois de ter detonado o participante.

Assim que exibiu ao registro em que a cantora assume o racismo estrutural e pede desculpas ao baiano, a apresentadora fez questão de indagar sobre o posicionamento da modelo: “Você se enquadra nessa posição que ela colocou que eventualmente, as pessoas privilegiadas, sejam, mesmo que não digam, sejam racistas?”, disparou Ana.

Chocada com as imagens, Yasmin afirmou que, embora tenha consciência de seus privilégios, acredita que seu problema com o motorista foi exclusivamente de convivência. Além disso, a modelo também revisou sua posição e reconheceu que Davi teve todo o direito de se sentir agredido depois que a cantora ultrapassou um limite no programa.

Yasmin assistiu ao vídeo de Wanessa pedindo desculpas para o Davi pelo racismo estrutural e afirma que reconhece seus privilégios, mas reforça que seu problema com o baiano sempre foi de convivência. pic.twitter.com/l31Alb4nge — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 13, 2024

“Eu não posso falar pela Wanessa, mas realmente, o jogo tem regras e tem todo direito de se sentir assim como ele se sentiu e infelizmente, ela foi eliminada do jogo”, disse Yasmin, que ainda assistiu ao relato do motorista sobre a situação no confessionário do reality show. No vídeo, Davi confirma que se sentiu ‘agredido’ e ‘provocado’

Yasmin sobre Davi pedir expulsão de Wanessa por agressão: "Eu não posso falar pela Wanessa mas realmente o jogo tem regras. Ele tem todo direito de se sentir assim como se sentiu!" #BBB24



pic.twitter.com/wSk5Ukg4gX — CHOQUEI (@choquei) March 13, 2024

Para dar contexto, a cantora foi expulsa do reality show após o motorista de aplicativo denunciar uma agressão. Na ocasião, a cantora, que estava embriagada, deu um tapa na perna do brother enquanto ele dormia. Apesar da famosa ter alegado que não teve intenção de machucar, ele se sentiu mal e relatou o incidente à produção do programa.

Yasmin, que estava presente durante o corrido, detonou a denúncia do baiano e chegou a afirmar que ele estava se fazendo de vítima: “Agora eu vejo as coisas com malícia. Ele é muito malicioso. Vamos engolir tudo o que a gente está sentindo e tratar ele super bem. Porque o que ele quer é ser excluído, ser a vítima”, ela disparou com seus colegas pouco tempo depois da expulsão.

Yasmin choca ao expor interferência da produção:

Além de revisitar a sua rivalidade com o baiano, durante sua participação no ‘Bate-Papo BBB’, Yasmin Brunet também acabou entregando um segredo da produção do programa global. É que a modelo contou que a equipe realmente interferiu quando ela tentou colocar a casa no ‘Tá com Nada'. Ela explicou que foi chamada no confessionário e recebeu um recado da produção.