BBB 24: Davi é criticado na web ao aconselhar Isabelle sobre amizades: 'Manipula'

Após Davi aconselhar Isabelle sobre sua amizade com outras sisters dentro do BBB 24, internautas passaram a criticar as palavras do brother

A amizade entre Davi e Isabelle no BBB 24, da Globo, tem dividido opiniões dos telespectadores do reality show. Durante a madrugada desta quinta-feira, 14, o brother recebeu algumas críticas na web após aconselhar a colega de confinamento durante a festa da líder Beatriz.

O bate-papo entre os participantes começou com Davi falando sobre o afastamento de Cunhã com Raquele e Giovanna Lima. As sisters deram uma distanciada por divisão no jogo, uma vez que Isabelle se aproximou de Beatriz.

Ao longo da noite, inclusive, a manauara chegou a desabafar sobre o afastamento entre o trio. Davi, por sua vez, questionou se a amiga havia conversado sobre outros assuntos além de jogo com as adversárias.

"Mas, tá tudo bem assim, né? Ontem eu vi você conversando com ela", declarou o brother. "Eu estava aqui fora e elas vieram falar comigo pós-Paredão", esclareceu Isabelle. "Só conversa de pós-Paredão e parabéns, né?", perguntou Davi. "A gente se afastou muito. Eu fico um pouco triste com isso porque gosto muito delas e gosto ainda. É inegável. Mas eu nem sei o que fazer porque não posso ficar insistindo onde eu acho que não sei", desabafou a sister.

Na sequência, o motorista de aplicativo opinou sobre a amizade entre o trio e avisou para Isabelle que, em breve, ela se tornará alvo de Raquele e Giovanna para o paredão.

"É como te falei... Tem amizades que são profundas e amizades que são rasas. Isso vai acontecer. Vai chegar uma hora e é para você se preparar psicologicamente, fisicamente, mentalmente... Quando tiver uma votação aberta, você vai ver com seus próprios olhos que as pessoas que você tinha amizade, vão votar em você", aconselhou ele.

Davi e Isabelle conversando sobre as amizades (Isabelle) no programa #BBB24pic.twitter.com/ecnjktXmGQ — Anny Oliver BBB24 🏹🤏 (@renataboliver89) March 14, 2024

Web critica atitude de Davi

O conselho de Davi, no entanto, não agradou muito os fãs do BBB 24. Isso porque, de acordo com telespectadores do programa, o brother estaria tentando manipular Isabelle para que a sister não firme aliança com outros brothers além dele.

"O Davi manipula demais a Isabelle. Ele fala horrores de Raquele e da Giovanna, diz que elas vão votar na Isabelle, que são amizades rasas, que não a valorizavam e no final fala que só tá dizendo tudo isso porque gosta dela e quer o seu bem", escreveu um usuário no site X, antigo Twitter.

"Alguém precisa tirar a Isabelle de perto do Davi, esse cara ta sugando a energia dela e fazendo ela perder todas as amizades", opinou outro. "A Isabelle se lamentando por estar afastada de Raquele e Giovanna. O Davi falando que já conversou com ela que existem amizades que são rasas, que um dia quando tiver votação aberta ela vai ver certas coisas. Sério! É muito bizarro como ele faz o possível pra minar as relações dos outros", apontou mais um.