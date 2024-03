BBB 24: Namorada de Davi comenta arrependimento de Yasmin: 'É importante'

Mani Reggo falou sobre as declarações de Yasmin Brunet sobre Davi fora do BBB 24; eliminada, modelo reconheceu que errou com o brother

Namorada do brother Davi, do BBB 24, da Globo, a empreendedora Mani Reggo rompeu o silêncio e falou sobre as declarações de Yasmin Brunet, última eliminada do reality show. Fora do programa, a modelo reviu algumas cenas e reconheceu que errou em alguns pontos com o adversário.

Mani, por sua vez, se pronunciou a respeito do assunto: "É importante que tenhamos a oportunidade de rever as novas ações", declarou ela em entrevista ao site Quem. Em uma de suas falas, Yasmin afirmou que está disposta a conversar com Davi após o fim do programa.

"Me arrependo de ter me exaltado demais e ter tomado uma proporção maior do que deveria nas ofensas em geral. Estaria super aberta a conversar com ele, pedir desculpa por algumas coisas que falei e realmente tentar me entender com ele, não teria problema nenhum", disse a modelo em participação ao programa 'Mais Você'.

Assim que deixou a casa mais vigiada do país, a filha de Luiza Brunetteve acesso pela primeira vez à fofoca completa sobre o episódio em que Davi teria afirmado que os participantes do Camarote não mereciam ganhar o prêmio final. Na época da polêmica, a própria edição do BBB 24 mostrou aos telespectadores o real contexto da fala do brother.

"Não consigo acreditar que foi isso que ele [Davi] falou, me passaram diferente. Eu confirmei com as pessoas, coloquei todo mundo frente a frente. Estou p*ta! Eu até concordo com ele [Davi]", concluiu Yasmin Brunet no 'Bate-papo com eliminado', ao descobrir que Davi não havia declarou "guerra" contra os Camarotes da edição.

a yasmin puta descobrindo que o davi não falou que queria eliminar todos camarotes e que foi fofoca do bin com o buda



pic.twitter.com/QoExdKnzbz — luscas (@luscas) March 13, 2024

Esposa de Davi aponta perseguição no BBB 24

A madrugada de terça-feira, 12, foi marcada por tensão e preocupação para Mani Reggo, esposa de Davi, participante do BBB 24. Após o Sincerão, Leidy Elin protagonizou um barraco histórico com o motorista de carro por aplicativo e atirou as roupas dele na piscina. A operadora de caixa se aproximou do concorrente durante a discussão, segundo parcela do público, para provocar uma agressão e expulsar o baiano do jogo.

A CARAS Brasil participou de uma entrevista com Mani e a questionou sobre o episódio que chocou o Brasil. A vendedora de lanches aponta uma perseguição contra o marido, mas se mostra tranquila sobre possíveis reações que podem ser prejudiciais para ele no jogo.

"Ele é uma pessoa evangélica, confia em Deus, acho que ele está se fortalecendo nas orações da família nas minhas orações. Acredito que o Davi está orando muito pra suportar toda essa perseguição [que estão fazendo contra ele]", diz.

Mani conta que sua rotina mudou com BBB 24 e a importância que Davi acabou tendo para o andar do programa. Considerado grande favorito da edição, o motorista tem tido embates memoráveis marcados por choro e troca de farpas. Confira!