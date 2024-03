BBB 24: Yasmin desabafa sobre Davi: "Queria ter ouvido mais minha intuição"

Durante sua participação no Mais Você, Yasmin desabafou sobre os embates que teve com Davi no BBB 24

Eliminada do Big Brother Brasil 24, Yasmin Brunet participou do Mais Você na manhã desta quarta-feira, 13, e repercutiu os principais acontecimentos do programa.

Ao comentar sobre sua eliminação, a modelo afirmou que estava se sentindo perdida de si mesma nas últimas semanas. "Queria ter ouvido mais a minha própria intuição. Não ter me levado por terceiros, coisas que ouvi de terceiros que não tinha como confirmar de fato se era verdade ou não, mas foi a escolha que eu fiz", lamentou.

Ana Maria Braga quis saber: "Tipo o quê?", perguntou. A loira mencionou seu embate com Davi. "Se iniciou, primeiro eu acho quando ele me tirou da festa para me falar que minha carreira aqui fora estaria queimada por eu estar andando com certas pessoas lá dentro. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso", disse, além de acrescentar que 'levou para um lado sem noção da parte do baiano'.

Em seguida, ela disse que ao levar essa informação para os aliados, eles a fizeram enxergar com outros olhos. "Eles me fizeram ver de uma outra forma, como se fosse maldade da parte dele", contou.

Yasmin também relembrou o episódio polêmico em que Davi falou para MC Bin Laden sobre os Camarotes. "Me falaram que em uma festa ele disse para o Bin que ele queria eliminar os Camarotes, que Camarotes não mereciam ganhar, não mereciam estar ali, alguma coisa assim...e ontem eu acabei vendo que não foi isso que ele falou. Não foi nem um pouco isso que ele falou", finalizou.