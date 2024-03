BBB 24: Yasmin fica em choque ao descobrir a verdade sobre Davi: 'Concordo'

Após detonar Davi ao longo de toda a edição, Yasmin finalmente descobre a verdade sobre comentário do baiano e surpreende com reação fora do BBB 24

Não é novidade que Yasmin Brunet protagonizou uma rivalidade intensa com Davi durante sua estadia no Big Brother Brasil 24. Tudo começou depois que o motorista supostamente teria dito que famosos não mereciam ganhar o programa. Mas nesta quarta-feira, 13, a loira finalmente descobriu a verdade e até concordou com a declaração do baiano sobre os Camarotes.

Eliminada com mais de 80% dos votos do público, a modelo marcou presença para revisitar sua trajetória no ‘Bate-Papo BBB’. Durante a entrevista, os apresentadores Ed Gama e Thais Fersoza fizeram questão de expor a verdade por trás do comentário do motorista e exibiram o vídeo do momento exato em que a fofoca começou.

Para quem não se lembra, lá no comecinho do programa, o baiano declarou que gostaria que uma pessoa humilde e que realmente precisasse do prêmio ganhasse o programa. No entanto, a informação correu de outra forma pela casa e os famosos até convocaram uma reunião para colocar o baiano na parede e descobrir se ele tinha detonado os Camarotes.

Por isso, Yasmin mudou seu posicionamento assim que assistiu ao verdadeiro comentário de Davi: "Obviamente não foi como me foi passada essa história", iniciou. "Eu não consigo acreditar que foi isso que ele falou e me passaram diferente e eu confirmei com as pessoas e botei todo mundo de frente a frente... eu to p*", disparou.

Apesar da inimizade com o motorista, Yasmin abaixou a cabeça e revelou concordar com as declarações de Davi: “Eu até concordo com ele. Eu, pelo menos, como Camarote, eu já entrei com uma coisa de não merecimento, de não pertencimento, de realmente acreditar que quem precisava mais deveria ganhar”, disse a modelo.

a yasmin puta descobrindo que o davi não falou que queria eliminar todos camarotes e que foi fofoca do bin com o buda



pic.twitter.com/QoExdKnzbz — luscas (@luscas) March 13, 2024

“Então, ouvir isso de outra pessoa começa a reforçar essa crença que você tem. Eu não imaginei que era isso que ele tinha falado porque me passaram outra coisa”, ela finalizou revelando que a declaração do motorista realmente foi tirada de contexto. No final das contas, Yasmin esclareceu toda a história e descobriu a verdade sobre Davi.

Yasmin choca ao expor interferência da produção no reality show:

Além de revisitar a sua rivalidade com o baiano, durante sua participação no ‘Bate-Papo BBB’, Yasmin Brunet também acabou entregando um segredo da produção do programa global. É que a modelo contou que a equipe realmente interferiu quando ela tentou colocar a casa no ‘Tá com Nada'. Ela explicou que foi chamada no confessionário e recebeu um recado da produção.

Na verdade, os próprios apresentadores da atração do reality show da Globo, Ed Gama e Thais Fersoza, foram responsáveis por arrancar a declaração da loira. Enquanto revisitavam os momentos mais marcantes da modelo no programa, eles questionaram por que ela desistiu de aplicar a medida extrema na casa mais vigiada do Brasil.