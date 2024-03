Esposa de Davi aponta perseguição no BBB 24: 'Ele está orando'

Mani Reggo, esposa de Davi, aponta perseguição contra o marido na casa do BBB 24. Em entrevista, a vendedora de lanches fala sobre briga com Leidy Elin

A madrugada desta terça-feira, 12, foi marcada por tensão e preocupação para Mani Reggo, esposa de Davi, participante do BBB 24. Após o Sincerão, Leidy Elin protagonizou um barraco histórico com o motorista de carro por aplicativo e atirou as roupas dele na piscina. A operadora de caixa se aproximou do concorrente durante a discussão, segundo parcela do público, para provocar uma agressão e expulsar o baiano do jogo.

A CARAS Brasil participou de uma entrevista com Mani e a questionou sobre o episódio que chocou o Brasil. A vendedora de lanches aponta uma perseguição contra o marido, mas se mostra tranquila sobre possíveis reações que podem ser prejudiciais para ele no jogo.

"Ele é uma pessoa evangélica, confia em Deus, acho que ele está se fortalecendo nas orações da família nas minhas orações. Acredito que o Davi está orando muito pra suportar toda essa perseguição [que estão fazendo contra ele]", diz.

Mani conta que sua rotina mudou com BBB 24 e a importância que Davi acabou tendo para o andar do programa. Considerado grande favorito da edição, o motorista tem tido embates memoráveis marcados por choro e troca de farpas.

Tudo isso provocou mudanças na vida da baiana. Só no Instagram, ela já conquistou mais de 1 milhão de seguidores. A microempreendedora tem chamado atenção de marcas, além de ser solicitada para entrevistas em diferentes veículos.

Apesar da fama batendo na porta, Reggo se diz pé no chão. "Não tinha como mensurar nada disso, não tinha [perfil] em rede social, e foi tudo muito louco e rápido. Estou gostando do carinho do público, as pessoas se identificam com a minha história de vida, passam na barraca, conversam, trocam ideias, de alguma forma estou me sentindo representada. Acho que isso é o que vale", conclui.