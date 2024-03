BBB 24: Leidy Elin analisa discussões com Davi: 'Enfrentei o Julietto'

Leidy Elin comentou a rivalidade criada com Davi no BBB 24 e divertiu ao chamá-lo de 'Julietto', em referência à Juliette Freire

Durante a festa do BBB 24, da Globo, realizada na madrugada desta quinta-feira, 14, a sister Leidy Elin recordou os atritos que teve com Davi nos últimos dias. Em uma brincadeira com Giovanna, a carioca se divertiu ao revelar um apelido inusitado para o brother.

Enquanto participava de um quadro fictício de entrevistas, Leidy pediu para Giovanna citar o nome de um participante que não pretende manter contato após o reality show. A nutricionista, então, afirmou que não gostaria de aproximação com Davi fora do jogo.

"E se ele for o Julietto?", perguntou Leidy Elin, se referindo ao motorista de aplicativo. O apelido faz referência à Juliette Freire, grande protagonista e campeã do BBB 21. "Problema dele, não quero na minha vida. Não vou querer, quero longe de mim. Desejo que ele seja muito feliz, realizado, sucesso, [ele] lá na Bahia e eu em Minas Gerais ou Rio de Janeiro", declarou Giovanna.

Momentos depois, a sister analisou a rivalidade criada com Davi. Nos últimos dias, os dois tiveram grandes atritos dentro da casa mais vigiada do país, e Leidy chegou até a jogar algumas roupas do adversário na piscina. A ação, inclusive, gerou uma bronca ao vivo de Tadeu Schmidt.

Já fora da festa da líder Beatriz, em conversa com Lucas Henrique, a trancista divertiu o professor de educação física ao revelar o apelido de Davi. "Acho que enfrentei o Julietto aí, deu ruim. O Brasil me odeia por causa do Julietto", disse ela. "Estamos juntos aqui, então", declarou Buda, que também possui embates com o jovem.

Isabelle elogia Matteus durante brincadeira

A festa da líder Beatriz agitou a madrugada dos brothers nesta quinta-feira, 14, no BBB 24, da Globo, com o tema 'Show de Talentos'. Em determinado momento do evento, a sister Isabelle virou repórter de um quadro fictício de entrevistas e não poupou elogios para Matteus ao entrevistá-lo.

Na ocasião, a Cunhã perguntou para o brother como estava sendo sua participação no reality show. "Mais um participante maravilhoso, Matteus. Diretamente do Rio Grande do Sul, de Alegrete, e marca esta edição. Conta como está sendo essa participação, esse grande gato, arrasando corações", iniciou ela.

Matteus, então, entrou na brincadeira e respondeu: "É um orgulho imenso representar o meu estado, a minha cultura, minha cidade que eu tanto amo. Tenho certeza que esse BBB vai ficar marcado", declarou o gaúcho. A "entrevista" seguiu e Isabelle abordou uma das qualidades do brother. Confira!