BBB 24: Isabelle desabafa sobre distanciamento de sisters: “Se afastou muito”

Se sentindo sozinha durante festa, Isabelle abre o coração e desabafa sobre o afastamento de duas sisters no BBB 24

Com a final do Big Brother Brasil 24 chegando cada vez mais perto, os brothers estão se isolando em seus grupos. Pelo menos, foi o que Isabelle notou durante a Festa do Líder na madrugada desta quinta-feira, 14. Se sentindo sozinha, a manauara contou que notou o afastamento de duas sisters, Giovanna e Raquele, e desabafou sobre o fim do programa.

Embora não tenham sido muito próximas durante o reality show, Isabelle revelou que considerava bastante e gostava da proximidade com as colegas de confinamento. Durante uma conversa com Davi, ela contou que notou uma certa distância: "A gente se afastou muito e eu ainda gosto muito delas. Mas nem sei o que fazer, porque não gosto de ficar insistindo”, disse.

Apesar de se sentir triste com o afastamento, a dançarina exaltou a amizade entre as duas: “Vejo que elas fazem muitas coisas juntas, acho muito legal e bonito. Você também já percebeu isso”, disse a manauara. Preocupado com a amiga, o baiano decidiu dar alguns conselhos sobre as amizades na reta final do reality show da Globo.

“Percebi isso há muito tempo. Como falei, tem amizades que são profundas e outras que são rasas”, disse o motorista de aplicativo, que fez um alerta: "Vai chegar uma hora que você vai ter que se preparar psicologicamente, fisicamente e mentalmente”, o baiano pediu para amiga ter mais cuidado com seus relacionamentos na casa a partir de agora.

Davi pergunta de Isabelle se Giovana e Raquele conversaram com ela após paredão. Os dois amigos conversam abertamente sobre o afastamento que ocorreu entre Isabelle, Raquele e Giovana.

Isabelle concordou com Davi sobre os alertas que ele fez sobre a forma que as duas a tratavam.… pic.twitter.com/foV2ePBycD — QG da Isabelle Oficial 🏹 (@qgdaisabelle) March 14, 2024

“Por exemplo, quando tiver uma votação aberta, vai ver com os próprios olhos que as pessoas com quem tinha amizade vão votar em você”, aconselha Davi, que está ao lado de Isabelle desde o começo do programa. Vale mencionar que apesar do afastamento da sisters, Isabelle encontrou seu grupo e também está jogando ao lado de Matteus, Alane e Beatriz.

Inclusive, recentemente, a manauara tem levantado suspeitas de um romance com o gaúcho. Os dois estão cada vez mais grudados e até os aliados estão na torcida por um relacionamento entre o estudante de engenharia e a dançarina. No entanto, Matteus já revelou que não pretende ficar com mais ninguém no programa, depois de seu relacionamento com Deniziane.

Matteus revela como está o coração:

Na festa da líder Beatriz, os brothers puderam brincar de fazer entrevistas e Leidy Elin conseguiu arrancar uma informação sobre o possível romance de Matteus. A trancista questionou como estaria o coração dele na casa do BBB 24. Afinal, nos últimos tempos os participantes perceberam um possível clima entre ele e Isabelle. Sincero, ele disse que estava 'livre' e ainda comentou sobre seu término.