BBB 24: Boninho faz mudança radical para abalar convivência: 'Interditado'

Vai dar problema? Boninho faz mudança drástica na casa para afetar convivência dos participantes; brothers terão surpresa em breve

O diretor do BBB 24Boninho está gostando de fazer surpresinhas para os brothers. Após deixar a mala com o Poder Falso, que não passa de uma brincadeira para mexer com eles, o global resolveu mexer na convivência deles apenas com uma mudança.

Em sua rede social, o esposo de Ana Furtado postou um vídeo se divertindo ao contar o que pretende fazer nesta quinta-feira, 14, com um dos cômodos da casa. Boninho então comentou que fechará o Quarto Magia, recinto que já deu bastante encrenca entre os brothers que o dividiam e nos últimos dias foi tomado por Davi e seus aliados com a saída de Yasmin Brunet.

"Quarto Magia encerra sua participação especial nesse @bbb , quem diria que um terceiro quarto iria fazer tanta diferença! Amanhã de manhã… Magia Interditado!", brincou ele ao anunciar mais uma decisão para mexer com o jogo.

Nesta quarta-feira, 13, Boninho anunciou que Marcos Veras deixaria uma mala com o Poder Falso para mexer com a imaginação dos participantes. A mala achada por Pitel e Fernanda tinha um colar. Após se decidirem, a alagoana ficou com o acessório no pescoço e inventou que lhe foi dado pela produção no confessionário. O que nenhum deles sabe é que não passa de uma brincadeira e não vale nada.

