BBB 24: Atrito de Davi e Matteus, bronca de Tadeu e afronte de Beatriz marcam semana

Semana do BBB 24 foi marcada por bronca de Tadeu Schmidt em Beatriz e barraco de Matteus e Davi

A penúltima semana do BBB 24 foi agitada pelo Modo Turbo. O avanço no reality show tem por objetivo eliminar os participantes que ainda estão na casa mais vigiada do Brasil até que a final tripla seja formada. A CARAS Brasil lista os principais acontecimentos do programa apresentado por Tadeu Schmidt nos últimos 7 dias.

O 15º Paredão foi formado na sexta-feira, 29, contou com uma virada de Matteus Amaral. O estudante universitário, que estava Na Mira da líder Pitel, venceu a Prova do Anjo e se livrou da indicação da alagoana. Com isso, Beatriz foi a única que restou no alvo, o que culminou na sua presença na zona de risco. Fernanda foi mais votada pela casa e também garantiu vaga na berlinda.

Segunda mais votada, Alane teve a missão de mandar uma pessoa para o Paredão. A atriz indicou Giovanna sem direito a Bate e Volta. No dia seguinte, os participantes curtiram mais uma festa. Após o show da banda É O Tchan!, Davi e Matteus lavaram roupa suja após uma confusão no início da tarde. O baiano estava incomodado após o gaúcho entrar no Quarto Fada durante uma conversa dele com Isabelle.

Alane percebeu que os dois aliados estavam em um clima tenso e se intrometeu na conversa. A sister aconselhou que os dois deveriam fazer as pazes. No mesmo evento, MC Bin Laden se desculpou com Matteus pelos últimos atritos que tiveram na casa. Já no Domingo (31), Fernanda foi eliminada e um novo Paredão foi formado. Antes disso, Giovanna venceu a Prova do Líder.

Beatriz, Alene e Isabelle sortearam consequências após o pior desempenho do grupo. Isabelle ganhou imunidade, já Alane foi direto para o Paredão. Giovanna indicou Beatriz. Pitel foi a mais votada pela casa e completou a berlinda. Na segunda, 1º, Tadeu Schmidt fez um alerta a Beatriz por ter feito um biquíni com casca de laranja. O apresentador apontou os riscos do contato da casca da fruta cítrica com a pele.

Na terça, 2, Pitel foi eliminada e uma nova berlinda formada. Como nas primeiras edições, a produção anunciou uma zona de risco dupla. Davi foi indicado por Lucas Henrique, que venceu a Prova do Líder, enquanto Bin foi o mais votado pela casa. Na quarta, 3, os brothers receberam a visita de Paulo Ricardo. O cantor fez um show em voz e violão e causou climão ao ignorar Davi.

Nesta quinta, 4, Bin deixou o BBB 24 com rejeição de 80% dos votos. Beatriz ignorou alerta de Tadeu e criou um biquíni com casca de banana. Por ter afrontado a produção, o Big Boss puniu a vendedora do Brás em - 500 estalecas, o que resultou na casa toda no Tá com Nada. Lucas venceu a Prova do Líder e se manteve no reinado. O ex-marido de Camila Moura colocou Giovanna no VIP. Nesta sexta, 5, um novo Paredão vai ser formado e um participante vai ter a chance de ser Anjo e ganhar imunidade.