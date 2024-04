Eliminada do BBB 24, Fernanda fez 'combo' de procedimentos estéticos; saiba valores

Em entrevista à CARAS Brasil, a esteticista Cecília Souza revelou detalhes envolvendo os procedimentos estéticos realizados por Fernanda, do BBB 24

Poucas horas longe da casa do BBB 24, Fernanda Bande (32) já realizou um verdadeiro combo de procedimentos estéticos para aparecer belíssima em seus compromissos pós reality. Na madrugada desta segunda-feira, 1, a gata passou por uma transformação nas mãos de especialistas e chocou com o resultado.

Em entrevista à CARAS Brasil, a esteticista Cecília Souza desvendou os detalhes envolvendo o processo de transformação da ex-BBB e garantiu que os cinco procedimentos podem custar de R$ 8.000,00 a R$ 12.000,00. "Os investimentos variam de caso a caso", diz.

"Os tratamentos Flow Sensory, Flow Up, Flow Design, Pump Lips e Shine Face tem por objetivo a uniformização da pele por diversos mecanismos de ação fisiológica: seja por meio da utilização de vitaminas que contêm poderosos antioxidantes que promove a uniformização do pigmento da pele", explica.

"Os procedimentos são minimamente invasivos pois são tratamentos estéticos que tem alcance mínimo (sem alcançar órgãos internos) e que não demandam da realização de grandes cortes, nem internação, muito embora alguns cuidados são cruciais para o sucesso estético", completa.

Segundo Cecília, apesar de serem minimamente invasivos, os procedimentos realizados por Fernanda também precisam de cuidados especiais. Ela conta que é necessário que o paciente siga as recomendações especificas, para não ter surpresas no período de recuperação.

Além disso, ela garante que o público que mais procurar por tais procedimentos são as mulheres com mais de 30 anos. "Aquelas que são autenticas e vaidosas, que buscam melhorar sua aparência a cada dia realçando a beleza sem grandes modificações", revela.

FERNANDA REENCONTROU FILHO

Eliminada com mais de 57% do BBB 24, Fernanda pode reencontrar seus filhos e emocionou ao compartilhar o vídeo do momento em que abraçou seu filho mais velho, Marcelo, que tem autismo. Nesta segunda-feira, 01, ela exibiu o registro em sua rede social.

"Chegou o momento tão esperado do reencontro entre Fernanda e Marcelo e não há palavras que possam descrever, apenas emoções transbordantes. Cada dia longe dele foi uma batalha, uma luta contra a incerteza e a saudade. Mas agora, nesse momento, tudo valeu a pena. Mesmo que ele não consiga expressar com palavras, seus olhos contam histórias de amor e de saudade", escreveu.

"E ela, nesse abraço, garante que esse momento é um novo recomeço e que através de toda visibilidade conquistada, poderá proporcionar ao seu pequeno oportunidades, conquistas e o tratamento que sempre sonhou para que ele possa florescer e se desenvolver. É só o começo de uma nova história, já deu certo!", finalizou a equipe sobre a postagem.