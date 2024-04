BBB 24: Sonia Abrão critica Fernanda em entrevista: 'Grosseira'

Após ver entrevista de Fernanda com Ana Maria Braga, Sonia Abrão critica postura de eliminada e se surpreende com comportamento

A apresentadora Sonia Abrão deu sua opinião sobre a postura de Fernanda durante a entrevista com Ana Maria Braga no Mais Você desta segunda-feira, 01. No A Tarde É Sua, a jornalista comentou como a eliminada do BBB 24 teve uma postura ousada durante a conversa com a loira.

Se na casa a confeiteira detonava os brothers e até a produção, na atração matinal, ela não ficou quieta ao levar cutucadas de Ana Maria Braga. Fernanda então chamou a atenção com suas respostas para um dos ícones da televisão brasileira.

"Os programas que ela participou aqui fora, ainda foram apenas dois, tem outros que ela ai aparecer, ela só tem aprontado, bem recebida às vezes pelos apresentadores, por outro nem tanto, ela tem dado um show, assim fala muito articulada, fala muito bem... grossa pra caramba, mal educada pra caramba", disparou Sonia Abrão.

A comunicadora continuou analisando a postura ousada da confeiteira: "Tem umas respostas que ela deu como defesa, mas tem outras que era uma coisa grosseira gratuitamente, nem a Leidy Elin chegou a esse ponto".

A apresentadora comparou Fernanda com Leidy Elin. "Elas têm um ponto em comum, as duas mais eufóricas por serem eliminadas, que coisa linda, né gente? É tão gostoso ser eliminado de um reality show, quem elas pensam que tão enganando, mundos paralelos, não dá pra encarar, né? A Fernanda já sabia que ela ia dançar, mas ela tem uma coisa que eu acho muito absurda: ela detona o programa e mais do que isso, levanta suspeitas em relação ao programa", apontou sobre ex-participante criticar o BBB dentro e fora da casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Sonia Abrão analisa postura de Thais Fersoza com Fernanda

A postura de Thais Fersoza em entrevista com Fernanda deu o que falar nesta segunda-feira, 01. A esposa de Michel Teló rendeu comentários com suas caras e atitude de atender uma ligação no meio da conversa. A apresentadora Sonia Abrão também deu sua opinião sobre o momento.

Nas redes sociais, os internautas dividiram opiniões sobre a maneira como a famosa se portou com a confeiteira e a comandante do A Tarde É Sua comentou que não pegou muito bem o que ela fez com a ex-sister. Veja mais aqui.