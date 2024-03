BBB 24: Leidy Elin fica chocada com número de seguidores de Davi: 'Campeão'

Após ser eliminada em paredão com Davi, Leidy Elin fica pasma ao ver número de seguidores do brother na rede social e quantos ela conquistou

Após ser eliminada em um paredão contra Davi e mais três brothers, Leidy Elin participou do Bate-Papo BBB nesta terça-feira, 26, e foi atualizada de várias coisas, uma delas foi seu número de seguidores e os brothers que mais conquistaram internautas.

A trancista então ficou sabendo que está com 449 mil e ficou chocada ao ver o top 5 dos participantes que mais aumentaram o número na rede social. Inclusive, a ex-sister ficou sabendo que Davi está em primeiro lugar, com 8 milhões.

"Nossa senhora, está bom", disse Leidy ao ver quantos fãs tem em seu Instagram. Em seguida, a eliminada reagiu ao ver os participantes que têm o maior número e falou sobre o motorista de aplicativo ser o primeiro.

"Davi é o campeão do BBB, eu já suspeitava disso desde o começo. Mas eu não vou contra o que eu sinto. Não tem como eu ir contra o que eu sinto. Realmente, é o que eu falo, lá dentro a gente tem outra visão de tudo. Lá dentro não é igual a aqui fora, é outra visão. Parece que é outra coisa", comentou.

Ainda durante sua participação no programa, Leidy Elin falou sobre a rivalidade com Davi e revelou um arrependimento em relação ao baiano. Afinal, ela protagonizou várias discussões com ele e até jogou as malas dele na piscina.

A CARA DA LEIDY VENDO QUE O DAVI TEM 8 MILHÕES DE SEGUIDORES É IMPAGÁVEL KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Diddy #Bbb24pic.twitter.com/comV52UurF — Aliyana G (@Aliyana567) March 27, 2024

Leidy fica chocada ao descobrir fofoca de Yasmin

Na noite da última terça-feira, 26, Leidy Elin deixou o Big Brother Brasil 24. No entanto, a ex-sister não ficou triste com a eliminação e pareceu bastante animada durante sua participação no Bate-Papo BBB. Inclusive, a trancista ficou em choque e se divertiu muito ao receber um recado especial com uma fofoca de sua amiga, Yasmin Brunet.

Colegas de confinamento, a modelo fez uma participação especial no programa para compartilhar o que estava rolando fora da casa mais vigiada do Brasil. Por isso, Yasmin aproveitou para contar que um dos brothers, Lucas Henrique, também conhecido como Buda, está solteiro há um bom tempo, depois de seus flertes com Giovanna Pitel no programa. Veja mais aqui.