Sonia Abrão analisa postura de Thais Fersoza com Fernanda: 'Muito mal'

Postura de Thais Fersoza em entrevista com Fernanda repercute e Sonia Abrão analisa comportamento de apresentadora com eliminada

A postura de Thais Fersoza em entrevista com Fernanda deu o que falar nesta segunda-feira, 01. A esposa de Michel Teló rendeu comentários com suas caras e atitude de atender uma ligação no meio da conversa. A apresentadora Sonia Abrão também deu sua opinião sobre o momento.

Nas redes sociais, os internautas dividiram opiniões sobre a maneira como a famosa se portou com a confeiteira e a comandante do A Tarde É Sua comentou que não pegou muito bem o que ela fez com a ex-sister.

"A Thais nem tentou mais nada porque ela tava odiando a Fernanda, as caras e bocas que ela fez não eram muito adequadas para quem tá lá pra apresentar, pra perguntar, não é pra ela hostilizar o convidado, acho que ficou muito mal", opinou a jornalista.

"Atender o telefone, gente, durante o programa, isso não foi bastidor, não foi intervalo, ela tava ao vivo, ela praticamente abandonou a Fernanda para o Gama e ele que teve que segura o rojão porque ela não tava nem aí. Ela respirou fundo, no final ela não fez a dancinha", contou Sonia Abrão.

Ainda nesta segunda-feira, 01, a apresentadora opinou sobre a postura de Ana Maria Braga também em relação à Fernanda.

Sonia Abrão detona atitude de Bia

A apresentadora Sonia Abrão deu sua opinião sincera sobre Beatriz durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV! desta segunda-feira, 01. No vespertino, a apresentadora detonou a postura da vendedora após voltar do paredão que disputou ao lado de Giovanna e Fernanda, que resultou na Eliminação da confeiteira.

Bia ajoelhou agradecendo enquanto Fernanda se despedia dos participantes. Apesar de admitir gostar da sister, Sonia não economizou ao criticar sua atitude de ignorar o sofrimento dos rivais. Veja o que ela disse aqui.