BBB24: Sem papas na língua, Sonia Abrão detona atitude de Bia: "Canastrona"

Sonia Abrão não poupou ao comentar sobre uma atitude de Beatriz após voltar do paredão no BBB 24

Sonia Abrão deu sua opinião sincera sobre Beatriz durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV! desta segunda-feira, 01.

No vespertino, a apresentadora detonou a postura da vendedora após voltar do paredão que disputou ao lado de Giovanna e Fernanda, que resultou na Eliminação da confeiteira.

Bia ajoelhou agradecendo enquanto Fernanda se despedia dos participantes. Apesar de admitir gostar da sister, Sonia não economizou ao criticar sua atitude de ignorar o sofrimento dos rivais.

“Vai ser canastrona, vai ser caricata, vai ser inconveniente assim, bia, lá no Brás, porque não dá. Eu gosto dela, acho que ela está no segundo lugar no pódio, mas precisa desse tipo de coisa?“, disparou.

A jornalista seguiu dizendo que a ex-camelô não teve consideração com os Gnomos que estavam tristes com a saída da carioca da casa:"É mais um integrante que eles perdem, eles com a maior cara de velório e ela vai ajoelhar, diante deles, pra agradecer a Deus ela ter ficado".

Abrão ainda finalizou dizendo que apoiou as outras comemorações de Beatriz, mas essa não teve como: "Que vexame!".