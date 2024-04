Sonia Abrão desabafa sobre atitude de Ana Maria Braga: "Fora da casinha"

Durante o 'A Tarde é Sua', Sonia Abrão deu sua opinião sobre a entrevista de Fernanda no 'Mais Você' e criticou postura de Ana Maria Braga

Durante o A Tarde é Sua desta segunda-feira, 1, Sonia Abrão comentou sobre a entrevista de Fernanda ao Mais Você após sua eliminação. A apresentadora opinou não só sobre a sister, mas também sobre atitudes de Ana Maria Braga durante o programa.

"Ela vai pra Ana Maria Braga hoje e a Ana ainda quis dar uma de mais esperta que a Fernanda, botar a Ana no paredão, e só levou na cabeça. Acho que a Fernanda poderia ter maneirado em algumas respostas. De repente, a Ana acordou também. A Ana acordou de repente, ela vinha completamente fora da casinha em termos de Big Brother Brasil", iniciou.

A apresentadora prosseguiu: "Nem entender pelo ponto as perguntas que ela precisava fazer ela estava entendendo. Dessa vez, acho que ela veio mais brifada, porque ela não deve ter assistido porcaria nenhuma. Nessas perguntas mais indelicadas da Ana, tudo bem ela responder na mesma moeda, porque chumbo trocado não dói. Mas tiveram momentos em que ela foi grosseira, aí já é um desrespeito com uma apresentadora do nível da Ana".

Vale lembrar que a entrevista teve tamanha repercussão pois Fernanda disparou alguns foras à Ana Maria Braga durante o 'Café com Eliminado'.

Sonia Abrão também criticou o comportamento da ex-participante do BBB 24, alegando que ela foi mal educada e grosseira. "Ela fala muito bem é articulada, é brilhante, a gente sabe. Mas é grossa pra caramba, mal educada pra caramba. Tem umas respostas que ela deu como defesa, mas tem outras que era uma coisa grosseira gratuitamente", disse ela.

"Ela repetiu, tanto na entrevista do eliminado, quanto hoje pela manhã com a Ana Maria Braga, ela detona no programa. Mais do que isso, ela levanta suspeitas em relação ao programa", completou.

"Ontem, quando eles apresentaram pra ela os cinco que mais são campeões de seguidores, ela ficou 'p' da vida, que tenha sido o Davi. Aí ela começa a questionar e fala assim 'e vocês vão me dizer que aqui não tem uma conspiração?'. Fora da casa ela tem essa mesma cara de pau de levantar suspeita contra o programa", reclamou a jornalista.

Sônia Abrão sobre o climão entre Ana Maria e Fernanda no "Mais Você"



"Ela é grossa pra caramba, mal educada pra caramba…"



NANDA NO MAIS VOCÊ #ATardeÉSua#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/nFLCV1ZqEx — Brenno Moura (@brenno__moura) April 1, 2024

Sonia Abrão se decepciona com plano de Davi

Sonia Abrão nunca escondeu sua torcida para que Davi seja o grande campeão do BBB 24, da Globo, contudo, ela deixou claro que pararia de torcer pelo baiano caso ele realmente colocasse em prática seu plano para desmascarar Fernanda para os integrantes do Quarto Gnomo.

Durante o programa A Tarde É Sua da última quarta-feira, 27, a apresentadora confessou que se o motorista de aplicativo seguir com a ideia de convidar a confeiteira para jogar com o Quarto Fada, e depois expor a 'traição' da sister para seus aliados, ela vai soltar a mão dele sem "dor no coração".

"O plano do Davi é atrair a Fernanda para uma armadilha, e eu acho isso jogo sujo. Não gostei de ouvir esse tipo de coisa do Davi. O que ele quer? Ele já percebeu, ele já falou: 'A Fernanda é fria, calculista e muito falsa'. Ela tem conversado com ele o tempo todo, com as meninas também, e com o Alegrete também, de um jeito tão artificial, tão descarado. A aproximação dela foi tão sem sutileza, começou a acontecer no dia da briga, que tá na cara! Todos eles perceberam, ela não preparou o terreno. Ela subestimou a inteligência do grupo fadas", comentou.

"Eles já sacaram a jogada dela, mas eles estão a fim de conversar, ser cordial, sem acreditar nela. E é assim que tem que seguir o jogo, realmente! Não faz parte, não dá terreno para ela, e vamos continuar no nosso jogo que até o momento está sendo muito bem-sucedido. Agora o Davi não! Ele quer atrair... Ele não gosta, tá indignado com a falsidade dela, com a frieza, com o calculismo... Ele quer fazer de conta que está acreditando em tudo que ela tá falando, e ele quer propor para ela tudo aquilo que ela está sonhando na vida, que ela passe para o grupo fadas, que ela jogue com eles."

"Imagina se ela não vai aceitar? Porque quem se acha o bambambã também pode ser feito de besta por aquele que vai lá e adoça a boca, e a pessoa perde o senso crítico. Ele quer fazer isso. Ele quer atrair a Fernanda, falar que todos eles querem jogar junto com ela, e ela vai aceitar. E nessas, depois que ela estiver devidamente seduzida e participando das coisas, ele vai expor ela para o público... Para a gente não vai precisar, mas vamos estar acompanhando! Mas ele vai mostrar ela pro pessoal do gnomos", acrescentou.

Sonia, então, reclamou do plano de Davi e garantiu que ele não teria sua torcida caso seguisse com a estratégia. "Eu acho isso um absurdo, isso realmente não faz parte do que seria a nossa estratégia se a gente estivesse no jogo. A gente fala tanto aqui: 'Joga limpo, joga com transparência, joga com verdade'. Aceitar que se engane uma pessoa para depois expor essa pessoa é uma coisa humilhante. Ele se sentiu humilhado pela Leidy Elin com as roupas jogadas na piscina, mas o que ele pretende fazer com a Fernanda é uma humilhação pública também. Não só para os companheiros de jogo, é uma humilhação pública! Se o Davi levar isso adiante, eu solto a mão dele. E não vai ser com dor no coração, porque esse tipo de jogo eu realmente não concordo!", finalizou.