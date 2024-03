BBB 24: Sonia Abrão se decepciona com plano de Davi e avisa: "Solto a mão"

Maior defensora de Davi, a apresentadora Sonia Abrão confessou que não gostou do plano do participante do BBB 24 para desmascarar sister

Sonia Abrão nunca escondeu sua torcida para que Davi seja o grande campeão do BBB 24, da Globo, contudo, ela deixou claro que pode parar de torcer pelo baiano caso ele realmente coloque em prática seu plano para desmascarar Fernanda para os integrantes do Quarto Gnomo.

Durante o programa A Tarde É sua desta quarta-feira, 27, a apresentadora confessou que se o motorista de aplicativo seguir com a ideia de convidar a confeiteira para jogar com o Quarto Fada, e depois expor a 'traição' da sister para seus aliados, ela vai soltar a mão dele sem "dor no coração".

"O plano do Davi é atrair a Fernanda para uma armadilha, e eu acho isso jogo sujo. Não gostei de ouvir esse tipo de coisa do Davi. O que ele quer? Ele já percebeu, ele já falou: 'A Fernanda é fria, calculista e muito falsa'. Ela tem conversado com ele o tempo todo, com as meninas também, e com o Alegrete também, de um jeito tão artificial, tão descarado. A aproximação dela foi tão sem sutileza, começou a acontecer no dia da briga, que tá na cara! Todos eles perceberam, ela não preparou o terreno. Ela subestimou a inteligência do grupo fadas", comentou.

"Eles já sacaram a jogada dela, mas eles estão a fim de conversar, ser cordial, sem acreditar nela. E é assim que tem que seguir o jogo, realmente! Não faz parte, não dá terreno para ela, e vamos continuar no nosso jogo que até o momento está sendo muito bem-sucedido. Agora o Davi não! Ele quer atrair... Ele não gosta, tá indignado com a falsidade dela, com a frieza, com o calculismo... Ele quer fazer de conta que está acreditando em tudo que ela tá falando, e ele quer propor para ela tudo aquilo que ela está sonhando na vida, que ela passe para o grupo fadas, que ela jogue com eles."

"Imagina se ela não vai aceitar? Porque quem se acha o bambambã também pode ser feito de besta por aquele que vai lá e adoça a boca, e a pessoa perde o senso crítico. Ele quer fazer isso. Ele quer atrair a Fernanda, falar que todos eles querem jogar junto com ela, e ela vai aceitar. E nessas, depois que ela estiver devidamente seduzida e participando das coisas, ele vai expor ela para o público... Para a gente não vai precisar, mas vamos estar acompanhando! Mas ele vai mostrar ela pro pessoal do gnomos", acrescentou.

Sonia, então, reclamou do plano de Davi e garantiu que ele não terá sua torcida caso ele siga com a estratégia. "Eu acho isso um absurdo, isso realmente não faz parte do que seria a nossa estratégia se a gente estivesse no jogo. A gente fala tanto aqui: 'Joga limpo, joga com transparência, joga com verdade'. Aceitar que se engane uma pessoa para depois expor essa pessoa é uma coisa humilhante. Ele se sentiu humilhado pela Leidy Elin com as roupas jogadas na piscina, mas o que ele pretende fazer com a Fernanda é uma humilhação pública também. Não só para os companheiros de jogo, é uma humilhação pública! Se o Davi levar isso adiante, eu solto a mão dele. E não vai ser com dor no coração, porque esse tipo de jogo eu realmente não concordo!", finalizou.

Vale lembrar que nesta última terça-feira, 26, a apresentadora insistiu que Davi e MC Bin Laden deveriam ser expulsos do reality show após os dois quase se agredirem durante uma briga que aconteceu após o Sincerão.

Sônia Abrão promete largar a mão de Davi após ele armar para desmascarar a Fernanda.



"Se o Davi levar isso adiante, eu solto a mão dele.." #ATardeÉSua#BBB24



Até a Sônia Abraão tá acordando meu povo



A gente ainda tem chances pic.twitter.com/USxDq63JZX — Camylla Frigatto (@CamyllaFrigatto) March 27, 2024

Sonia Abrão opina sobre desabafo de Wanessa Camargo

Nesta terça-feira, 26, Sonia Abrão opinou sobre a atitude de Wanessa Camargo, que apagou de seu Instagram o pedido de desculpas que tinha feito a Davi, do BBB 24. A ex-sister também publicou uma indireta a respeito dos últimos acontecimentos do programa nas redes sociais.

"E Wanessa Camargo tentando surfar na onda da possível expulsão de Davi e Bin [MC Bin Laden]? Ah, fica quietinha, fica calada, eu acho que é bem melhor. Fica curtindo seu cancelamento e deixa a gente em paz. A sua história já foi concluída e a gente sabe como foi concluída, então fica na sua", disse a apresentadora.