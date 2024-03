BBB 24: Davi sugere plano para 'desmascarar' sister: 'Dar corda'

Desconfiando da mudança inesperada de uma sister dentro do BBB 24, Davi sugeriu ao grupo Fada uma estratégia para desmascará-la no jogo

Durante a madrugada desta quarta-feira, 27, o brother Davi se reuniu com os aliados e falou sobre a mudança de comportamento de Fernanda dentro do BBB 24, da Globo, nos últimos dias. Ao longo do bate-papo, o motorista de aplicativo concluiu que a aproximação da sister rival com o grupo Fada não é genuína.

Com isso, Davi sugeriu que armassem um plano para 'desmascarar' Fernanda. O objetivo do brother é provar para os aliados da confeiteira que ela não é leal ao grupo no jogo e trocaria de lado caso tivesse oportunidade.

"A gente poderia colocá-la no lugar dela. Ver quem ela é e mostrar para ela quem ela é. Chamar ela para conversar para ver quem ela é. Dá vontade de falar assim: ‘Fernanda, tu tá vendo que o outro lado lá não está dando certo e está vendo que o daqui está dando certo, bora jogar junto?'", detalhou Davi. Beatriz, que estava presente na conversa, afirmou que a sister "toparia na hora" o convite.

O brother, então, continuou: "Aí ela vem para cá, a gente chama todo mundo [do Gnomo] e fala assim: 'acabei de falar com ela se ela queria jogar com a gente porque o grupo de vocês está afundando'. Isso ia mostrar a pessoa que ela é na hora", explicou o baiano.

Na sequência, Davi revelou como pretendia colocar o plano em prática: "A gente começa a dar corda para ela para ver até onde ela vai. E na hora de chamar: 'Fernanda, vamos jogar junto... oxe, mas você não joga [com eles]? Você é falsa! Está vendo que você é falsa, que não pode confiar?'", declarou ele.

Vale lembrar que Davi teve uma longa conversa com Fernanda ainda esta madrugada, logo após a eliminação de Leidy Elin, aliada da confeiteira. A sister, por sua vez, elogiou o grupo adversário e afirmou que não gostaria de levar a rivalidade para fora do jogo.

Davi e o grupo Fadas planejam chamar Fernanda para jogar junto, pra depois expor ela para o grupo dela. pic.twitter.com/4bmnmCno8O — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 27, 2024

Fernanda cai no choro durante desabafo

Mais uma vez, Fernanda chorou sozinha na academia do BBB 24. Após o último paredão desta terça-feira, 26, a sister conversou com alguns participantes na casa e até não se mostrou muito animada de estar no Top 10 do programa.

Com os ânimos um pouco abalados, a confeiteira resolveu desabafar ao fazer bicicleta sozinha. Fazendo várias perguntas para si mesma e se questionando, a sister derramou lágrimas ao desabafar apenas com as câmeras.

"Como é que luta essa luta?", disse. "Faz como? Faz como, pequena? Estou tentando. Juro que eu estou tentando", continuou a sister enquanto pedalava. Logo em seguida, a confeiteira começou a chorar. "Mamãe tá tentando", falou ela chorando. "Como que faz? Como que faz?", seguiu questionando. "Estou tentando", desabafou. Confira!