BBB 24: Fernanda surpreende ao elogiar grupo rival: 'Vi coisas legais'

Tudo em paz? Na reta final do BBB 24, Fernanda elogiou os adversários e afirmou que não deseja seguir com a rivalidade fora do jogo

Com o jogo do BBB 24 chegando em sua reta final, os brothers sobreviventes estão tendo a oportunidade de se aproximarem cada vez mais dentro do reality show da Globo. Durante a madrugada desta quarta-feira, 27, Fernanda abriu o coração e revelou para Pitel que sua opinião em relação ao grupo adversário tem mudado nos últimos dias.

Em conversa com a aliada, a sister contou que passou a enxergá-los de uma boa maneira. "Comecei a ter mais falas com o pessoal das Fadas e também vi coisas legais neles todos, sabe?", comentou a confeiteira.

E continuou: "Coisas que eu não estava me permitindo antes e hoje eu já vejo com novos olhos. Interdependente de estar no jogo, entendeu? 'Ah, mas faltam 20 dias'... eu estou vendo uma outra pessoa, estou me permitindo ver o lado humano da outra pessoa além do jogo".

Pitel, no entanto, admitiu ainda possuir receio com o grupo Fada. "Desde o dia que eu entrei aqui, você soube que essa era a minha limitação máxima para o outro. Sempre foi meu calcanhar de Aquiles, nunca quis me aproximar das pessoas com quem não queria jogar. Por isso nunca quis ter troca nem nada desse tipo", declarou a assistente social.

Ainda durante a conversa, Fernanda explicou que não deseja levar a rivalidade com os brothers adversários para fora do confinamento. "Não preciso carregar essa rixa dentro de mim. Não vim aqui para caçar problema, entendeu? Pega, sai daqui, depois vira fofoca na internet, vira intriguinha, inimigo eterno… eu não quero isso", ressaltou ela.

"Mas nada disso muda a questão de que eu acho que meu objetivo e minha história é mais forte que a de todos vocês, e é nisso que vou me agarrar. Mas muda o ponto de que eu não quero criar uma desavença, uma tristeza, não quero carregar uma marca dentro de mim e fazer uma marca no outro. Eu sei até onde eu posso ir, eu sei o quão perigoso pode ser, então eu não quero magoar ninguém", concluiu Fernanda.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a sister elogia os adversários de jogo. Nos últimos dias, a confeiteira trocou palavras carinhosas com Alane e Beatriz. Elas, no entanto, acreditam que a mudança de comportamento de Fernanda é apenas uma estratégia.

“Eu sei até onde eu posso ir, eu sei o quão perigoso pode ser, então eu não quero magoar ninguém, sabe!?”#BBB24 • #TeamNanda



🎥 Reprodução: GloboPlay pic.twitter.com/EbOkW9kXmy — Fernanda Bande 🐺 (@nandabande) March 27, 2024

Davi analisa aproximação de sister

Durante a madrugada desta quarta-feira, 27, Davi e Fernanda, que são de grupos opostos, tiveram uma longa conversa na área externa da casa sobre alguns acontecimentos no jogo do BBB 24. Após o bate-papo com a confeiteira, o brother seguiu para o quarto Fada e detalhou o diálogo para Beatriz, sua aliada.

"Nesse final de jogo, nessa reta final, ela está querendo se fazer de boazinha com a gente pra poder passar despercebida dos paredões, porque ela sabe que vem uma carreteira de Paredão e nessa carreteira ela pode ir. Então, ela quer chegar lá no terceiro lugar na manha. Quanto mais longe ela chegar, pra ela é melhor", declarou o baiano.

Na sequência, Beatriz reforçou a mudança inesperada de Fernanda com o grupo. "Achei [a mudança] muito brusca. Até um tempo atrás, ela não acordava dia nenhum alegre com a gente. Era todos os dias de cara fechada, sem olhar", observou. Confira!