BBB 24: Alane analisa aproximação inesperada de sister: 'Não vou cair nessa'

Alane avisou aos brothers aliados que a aproximação de uma sister adversária se trata apenas de 'estratégia de sobrevivência' no BBB 24

Com os ânimos mais calmos após uma grande confusão entre dois brothers no BBB 24, os participantes Alane, Beatriz e Davi seguiram para o quarto Fada e passaram a madrugada desta terça-feira, 26, repercutindo os últimos acontecimentos do reality show da Globo. Ao longo do bate-papo, os jogadores refletiram a respeito da aproximação de Fernanda com o grupo.

Isso porque, logo após a briga na área externa da casa, a confeiteira, integrante do Gnomo, conversou com os adversários normalmente. "Fernanda [está] falando comigo normal", observou Alane. "Também está falando comigo normal, como se nada tivesse acontecido", contou Davi.

Na sequência, o motorista de aplicativo disse acreditar que Leidy Elin não se envolveu no bate-boca por enfrentar o Paredão da semana. A sister disputa a permanência na competição ao lado de Davi, Matteus e MC Bin Laden.

Alane, então, questionou a mudança de comportamento de Fernanda: "Será que é estratégia de jogo da Fernanda ser legal com a gente?".

"Claro!", disparou Davi. "Eu não vou cair nessa não. A gente estava quase caindo", declarou a sister. E completou: "Eu cheguei ontem e falei: 'A Fernanda está falando muito melhor comigo, olha que pessoa legal'. Mas eu falei que votaria nela de qualquer jeito. Aí, hoje, no cinema, um amorzinho comigo".

Beatriz, por sua vez, também comentou o que pensa da confeiteira. "A Fernanda pode estar um pouco exausta do jogo porque está nos 'finalmente'", opinou a vendedora. No entanto, Alane discordou da amiga: "Isso é estratégia de jogo para sobreviver", reforçou a sister.

Vocês acham que o Davi, a Beatriz e a Alane caíram no papo da Fernanda? Não meus amores, eles estão ligados no jogo da loba 🗣️



Reprodução / GloboPlay#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/sxHXjhknDR — Central BBB (@CentralRedeBBB) March 26, 2024

🗣️ Alane sobre Fernanda: "Ela tá querendo não ser nossa prioridade de voto agora..." #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/uTq59C2rBo — Big Brother Brasil (@bbb) March 26, 2024

MC Bin Laden reclama de Davi

A dinâmica do Sincerão rendeu uma grande treta entre os brothers durante a madrugada desta terça-feira, 26, no BBB 24, da Globo. Após a confusão, MC Bin Laden, um dos protagonistas da briga, fez um sincero desabafo com Lucas Henrique e reclamou do fato de Davi ter se envolvido em uma situação que não era com ele.

Isso porque o bate-boca começou entre o funkeiro e Matteus. Logo em seguida, Davi se aproximou para defender o gaúcho e uma confusão maior ainda se instalou na casa mais vigiada do país, rendendo até uma bronca do Big Boss.

De acordo com Bin Laden, o baiano sempre "se mete" em tudo. Lucas, por sua vez, concordou com o ponto de vista do cantor: "Ele [Davi] vai se meter sempre. Tu sabe que ele vai se meter, ele faz isso. Toda briga ele entra", disse Buda.

"Toda semana ele quer se meter na confusão dos outros. Ele fez isso com a Leidy, com a Yasmin, com a [Wanessa] Camargo, com todo mundo. O bagulho não era com ele, o caô não é com ele. Ele falou de mim, eu falei dele, acabou. Eu não fui puxar assunto com ele. Não quero ideia com ele, não quero conversa", declarou o funkeiro, recordando a troca de farpas entre os dois durante o Sincerão.

Em seguida, Bin Laden relembrou o início da confusão com Davi. "Mano, ele veio se meter, veio pra cima de mim, o Matteus não foi apartar a briga. O Matteus veio pra cima também, a Alane veio falar, foi três contra um. Teve uma hora que ele tentou dar uma cabeçada", relatou. Ainda no quarto Gnomo, os brothers seguiram reclamando do adversário. Confira!