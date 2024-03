BBB 24: Após confusão, MC Bin Laden critica Davi: 'Veio se meter'

Em um desabafo no BBB 24, MC Bin Laden reclamou de Davi e afirmou que o brother sempre se envolve em assuntos que não são dele

A dinâmica do Sincerão rendeu uma grande treta entre os brothers durante a madrugada desta terça-feira, 26, no BBB 24, da Globo. Após a confusão, MC Bin Laden, um dos protagonistas da briga, desabafou com Lucas Henrique e reclamou do fato de Davi ter se envolvido em uma situação que não era com ele.

Isso porque o bate-boca começou entre o funkeiro e Matteus. Logo em seguida, Davi se aproximou para defender o gaúcho e uma confusão maior ainda se instalou na casa mais vigiada do país, rendendo até uma bronca do Big Boss.

De acordo com Bin Laden, o baiano sempre "se mete" em tudo. Lucas, por sua vez, concordou com o ponto de vista do cantor: "Ele [Davi] vai se meter sempre. Tu sabe que ele vai se meter, ele faz isso. Toda briga ele entra", disse Buda.

"Toda semana ele quer se meter na confusão dos outros. Ele fez isso com a Leidy, com a Yasmin, com a [Wanessa] Camargo, com todo mundo. O bagulho não era com ele, o caô não é com ele. Ele falou de mim, eu falei dele, acabou. Eu não fui puxar assunto com ele. Não quero ideia com ele, não quero conversa", declarou o funkeiro, recordando a troca de farpas entre os dois durante o Sincerão.

Em seguida, Bin Laden relembrou o início da confusão com Davi. "Mano, ele veio se meter, veio pra cima de mim, o Matteus não foi apartar a briga. O Matteus veio pra cima também, a Alane veio falar, foi três contra um. Teve uma hora que ele tentou dar uma cabeçada", relatou.

Ainda no quarto Gnomo, os brothers seguiram reclamando do adversário. "O jogo sujo do Davi é que ele leva as pessoas ao limite. Ele fala pra pessoa apertar o botão, ele tentou levar a Camargo no limite, ele tentou levar a Leidy no limite. Ele tentou levar você no limite", opinou Lucas Henrique.

E completou: "Para ele é muito mais fácil. Ele não se importa de ter um jogador desclassificado. Ele não quer derrotar todo mundo no Paredão, de cair e sair. Mano, se ele for campeão assim, mérito dele [...] O que eu não acho maneiro é isso, ele quer chegar no limite da provocação".

Vale lembrar que MC Bin Laden enfrenta o 14º Paredão da edição ao lado de Davi, Matteus e Leidy Elin. O resultado da eliminação será anunciado ao vivo nesta terça-feira, 26, logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Renascer'.

Boninho avisa que BBB 24 entrará em 'modo turbo'

Boninho usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 25, para dar um aviso para os fãs do Big Brother Brasil 24. Em seu perfil no Instagram, o diretor do reality show da TV Globo adiantou que após a eliminação de mais um brother nesta terça-feira, 26, o programa entrará em 'modo turbo'.

Por meio de um vídeo, o marido de Ana Furtado falou sobre a nova fase da atração, deixando claro que o apresentador Tadeu Schmidt dará mais detalhes no programa ao vivo, e ainda revelou que em breve as inscrições para a próxima edição estarão abertas.

"A pressão do Big Brother só deve aumentar. Terça-feira é o último paredão tranquilo. Depois de terça, vamos voltar o nosso modo turbo. Amanhã, o Tadeu vai falar para vocês o passo a passo. As inscrições vão acontecer, se eu fosse você, eu já correria atrás do seu vídeo", disse ele na gravação. Confira!