Boninho avisa que BBB 24 entrará em 'modo turbo': "A pressão só deve aumentar"

Boninho, o diretor do BBB 24, anunciou nas redes sociais que o reality show da TV Globo vai entrar em 'modo turno' em sua reta final

Boninho usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 25, para dar um aviso para os fãs do Big Brother Brasil 24. Em seu perfil no Instagram, o diretor do reality show da TV Globo adiantou que após a eliminação de mais um brother nesta terça-feira, 26, o programa entrará em 'modo turbo'.

Por meio de um vídeo, o marido de Ana Furtado falou sobre a nova fase da atração, deixando claro que o apresentador Tadeu Schmidt dará mais detalhes no programa ao vivo, e ainda revelou que em breve as inscrições para a próxima edição estarão abertas.

"A pressão do Big Brother só deve aumentar. Terça-feira é o último paredão tranquilo. Depois de terça, vamos voltar o nosso modo turbo. Amanhã, o Tadeu vai falar para vocês o passo a passo. As inscrições vão acontecer, se eu fosse você, eu já correria atrás do seu vídeo", disse ele na gravação.

Já na legenda, Boninho também falou sobre a reta final do reality. "Bora acelerar tudo, inscrições, eliminações. Falta muito pouco para esse BBB deixar saudade, mas ainda tem muito jogo para rolar. O sonho do BBB 25 está logo ali. Em breve!", escreveu.

Confira a publicação:

