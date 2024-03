Boninho mostra seu lado romântico ao celebrar 24 anos de casamento

Casado com Ana Furtado, Boninho mostra seu lado romântico ao se declarar para a apresentadora com vídeo cheio de beijos; veja

O diretor do BBB 24Boninho mostrou que tem um lado bem sensível e romântico. No comando do reality e sempre botando ordem na casa, o global deu um tempo no trabalho e se declarou para a esposa, a apresentadora Ana Furtado, com quem está há 28 anos junto.

Nesta quinta-feira, 21, ele e a famosa celebram 24 anos de casamento. O aniversário foi celebrado na rede social pelo casal com algumas imagens e registros mega especiais. A ex-global recordou cliques do passado com o amado e ele postou um vídeo com muitos beijos entre eles.

"Hoje fazemos 28 juntos, apaixonados, amigos e parceiros. 24 anos de casados e é só o começo das nossas vidas!@aanafurtado EU TE ANO MUITO!", disse Boninho para a mãe de sua filha Isabella, de 16 anos.

"24 anos de casados. 24 anos vivendo os melhores dias da minha vida na sua companhia, encarando juntos e de mãos dadas os mais difíceis e lindos desafios, rindo, chorando, celebrando, construindo uma história feliz! Te amo, meu amor, minha paixão, melhor amigo, meu tudo, meu porto seguro", declarou-se a apresentadora.

Nos últimos meses, Ana Furtado celebrou a cura contra o câncer. Após cinco anos do diagnóstico de um tumor na mama, a famosa se emocionou ao completar o tratamento e se livrar da doença.

É bom lembrar que a famosa foi diagnosticada com um tumor no seio em 2018 e logo iniciou o tratamento. No ano passado, a apresentadora conversou com a CARAS sobre sua esperança na cura: “A fé que tenho em Deus não me deixou fraquejar em nenhum momento. Reuni também todas as minhas forças para resistir ao tratamento e seguir a minha vida normal”, declarou.

Ana Furtado se despede de remédio contra o câncer

A apresentadora Ana Furtado comemorou mais uma vitória de sua luta contra o câncer. Curada após cinco anos de retirada do tumor da mama e do tratamento, a famosa celebrou recentemente o penúltimo comprimido de um remédio que ingeria para combater completamente a doença.

Feliz e emocionada, a esposa do diretor global Boninho gravou um vídeo com o comprimido na mão se despedindo dessa fase de sua vida. "PENÚLTIMO DIA DO TAMOXIFENO! Eu não tenho dúvidas de que TUDO PASSA! Amém!", escreveu ela.

No início de setembro deste ano, Ana Furtado celebrou sua cura total contra o câncer. “Há exatos 5 anos fazia a minha última sessão de quimio! A minha última sessão da vitória, como eu costumava chamar”, relembrou o momento do tratamento.