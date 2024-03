BBB 24: Fernanda troca elogios com Beatriz e Alane: 'Maior orgulho'

Após Sincerão, Fernanda troca elogios com até então rivais, Beatriz e Alane; sisters chamam atenção com postura diferente após dias de confinamento

Surpreendendo a todos, Fernanda, Beatriz e Alane trocaram elogios. As sisters, que sempre trocaram farpas durante o programa e até protagonizaram discussões tensas, acabaram conversando e se entendendo um pouco melhor após o Sincerão nesta segunda-feira, 25.

Em conversa fora da casa, as participantes falaram sobre a relação deles no confinamento com Matteus e Davi. O gaúcho então disse: “É um jogo, é só isso que eu quero dizer, é um jogo e é aqui dentro. Quando estiver aqui dentro, é aqui. Lá fora, zerou”.

Fernanda comentou e surpreendeu falando de Alane, sister que tinha até debochado chamando de "bonequinha": “Aí eu já até falei aqui pras meninas. A gente acredita com toda a verdade que vocês já têm tipo, uma vaguinha, alguma coisa de TV. E eu já falei pra todo mundo, cara, vou ter maior orgulho de, por exemplo, ver você numa novela e falar pra minha filha”.

“E é mais fácil acreditar que você já tá com o pé porque você estuda, você faz isso. E, pô, não tem motivo pra gente ter algum desdém, é orgulho. Todo mundo que viveu aqui, que venceu, a gente tem que ter orgulho dessas pessoas, da estrada de cada um", declarou Fernanda.

Matteus concordou com Fernanda e lembrou discussão que teve com Leidy Elin. "Isso não é sabonetar, se eu cruzar contigo, independente de jogo, eu vou chegar e vou falar: 'Fernanda, que bom te ver. Como estão teus filhos?'", falou ele. “Já acabou aquela loucura”, brincou Fernanda, imaginando o encontro fora do reality.

"Eu só acho que deveria ser um pouco mais leve o pesar de todo mundo que recebe. Tentar lembrar sempre, a qualquer ofensa, que é só um jogo", falou Fernanda e Alane entrou no diálogo. A sister falou sobre o dia da Prova do Anjo em que ficou no Quarto Gnomo com Pitel e Fernanda. "A gente não conhece as histórias das pessoas. Eu só conheço a Fernanda e a Pitel do que elas mostram da porta pra fora", contou Alane.

"Sim, a gente não teve troca", concordou Fernanda. "São pessoas que eu teria troca, provavelmente", disse. Ela ainda lembrou da briga que elas tiveram na academia, mas retomou o pensamento: "Só que quando a gente conhece alguém por trás, a gente pensa: 'Poxa, que pessoa', não vou deixar de votar também, mas...", disse ela. "E vocês ouviram tão pouco”, falou Fernanda. "E vocês das nossas também", respondeu Alane. "Sim, ouvi muito pouco e a gente até precisa até ouvir pouco pra conseguir manter aquele ranço pra conseguir jogar", comentou Fernanda, que em seguida admitiu ter errado com Alane anteriormente.

Após a conversa, Alane analisou a aproximação inesperada da confeiteira e enxergou um possível interesse por conta do jogo. A dançarina e Davi perceberam que o comportamento pode ser uma estratégia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Sonia Abrão pede expulsão de Bin Laden e Davi

A casa do BBB 24 quase teve uma briga com agressão nesta segunda-feira, 25, após o fim do Sincerão. MC Bin Laden e Davi discutiram de perto e quase se bateram. A apresentadora Sonia Abrão opinou sobre o momento e pediu a expulsão dos dois participantes.

Apesar de não terem trocado agressões físicas ao serem segurados por outros brothers e até um dummy aparecer na casa para apartar, a jornalista acredita que os dois passaram muito do ponto e merecem sair do jogo. Leia mais aqui.