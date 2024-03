BBB 24: Davi analisa sister e dispara: 'Está querendo se fazer de boazinha'

Em conversa com Beatriz, o brother Davi refletiu sobre a mudança de comportamento de outra sister no BBB 24 e alertou a aliada

Durante a madrugada desta quarta-feira, 27, Davi e Fernanda, que são de grupos opostos, tiveram uma longa conversa na área externa da casa sobre alguns acontecimentos no jogo do BBB 24. Após o bate-papo com a confeiteira, o brother seguiu para o quarto Fada e detalhou o diálogo para Beatriz, sua aliada.

"Nesse final de jogo, nessa reta final, ela está querendo se fazer de boazinha com a gente pra poder passar despercebida dos paredões, porque ela sabe que vem uma carreteira de Paredão e nessa carreteira ela pode ir. Então, ela quer chegar lá no terceiro lugar na manha. Quanto mais longe ela chegar, pra ela é melhor", declarou o baiano.

Na sequência, Beatriz reforçou a mudança inesperada de Fernanda com o grupo. Recentemente, Alane comentou sobre o mesmo assunto e alertou os aliados a não 'caírem' na estratégia da confeiteira.

"Achei [a mudança] muito brusca. Até um tempo atrás, ela não acordava dia nenhum alegre com a gente. Era todos os dias de cara fechada, sem olhar", observou Bia, que já teve grandes embates com Fernanda ao longo da competição.

Davi, por sua vez, comentou que a adversária está ciente do incômodo que está causando no grupo Fada com sua aproximação. "Ela está percebendo que as coisas que está fazendo tem irritado você, irritado a Alane, o Alegrete [Matteus]. Ela sabe que você tem essa intriga com ela. Ela está provocando você, Alane e Alegrete, pra quando você for falar sobre isso, ela reverter a situação", opinou o brother.

Beatriz, então, declarou: "Sabe o que eu vou julgar ela dentro do jogo? Quando ela falou do meu jeito, das minhas propagandas". "Ela falou que você não ganhava nada", recordou Davi.

Davi: "Nesse final de jogo ela pode reverter a situação pro lado dela"



Bi: "Ela vai querer da uma de boazinha e qualquer coisa que você fale dela, vai alegar que estão julgando ela"



Davi: "Exatamente, 'tão vindo pra cima de mim, não to fazendo nada..." pic.twitter.com/tmSfpnEYhB — Davi Brito 🚗 (@davibritof) March 27, 2024

Davi sobre Fernanda: "Ela tá querendo se fazer boazinha com a gente para ela passar desapercebida" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/nrdOUNLbiG — Big Brother Brasil (@bbb) March 27, 2024

Gil do Vigor torce por aproximação inusitada de brothers

Gil do Vigor é um dos convidados do Mesacast BBB desta terça-feira, 26. Durante o bate-papo, o ex-participante do BBB 21 deu uma opinião inusitada.

O economista disse torcer por uma aproximação entre Davi e Fernanda. No jogo, os brothers são de times rivais, mas recentemente, a confeiteira confessou gostar do baiano.

"Eu falo mesmo, quem não gostar, não gostou. Eu queria que Fernanda e Davi jogassem juntos! Eu acredito muito que o BBB é um jogo feito de emoções, e a pessoa se expõe, põe a cara a tapa", começou.

Em seguida, ele refletiu sobre o jogo: "Quem pouco fala, pouco erra. É muito fácil não errar, vivendo calado. É muito fácil! Se eu não me exponho, se eu estou preocupado com o que os outros estão falando, se eu estou preocupado em como as redes sociais vão me avaliar, porque eu sou bom, porque eu sou correto, honesto...". Confira!