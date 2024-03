BBB 24: Gil torce por aproximação inusitada: "Dois grandes personagens"

No Mesacast, Gil do Vigor dá opinião polêmica sobre aproximação de brothers no BBB 24

Gil do Vigor é um dos convidados do Mesacast BBB desta terça-feira, 26. Durante o bate-papo, o ex-participante do BBB 21 deu uma opinião inusitada.

O economista disse torcer por uma aproximação de Davi e Fernanda. No jogo, os brothers são de times rivais, mas recentemente, a confeiteira confessou gostar do baiano.

"Eu falo mesmo, quem não gostar, não gostou. Eu queria que Fernanda e Davi jogassem juntos! Eu acredito muito que o BBB é um jogo feito de emoções, e a pessoa se expõe, põe a cara a tapa", começou.

Em seguida, ele refletiu sobre o jogo: "Quem pouco fala, pouco erra. É muito fácil não errar, vivendo calado. É muito fácil! Se eu não me exponho, se eu estou preocupado com o que os outros estão falando, se eu estou preocupado em como as redes sociais vão me avaliar, porque eu sou bom, porque eu sou correto, honesto...".

Gil seguiu opinando que quando os participantes falam, erram e atraem a atenção. "Você vê que todo mundo começa a cair em cima, mas outras pessoas talvez você [pense] 'nossa, muito perfeita', mas talvez é porque a pessoa não está se permitindo viver e mostrar os seus erros", continuou.

O influenciador digital finalizou defendendo sua ideia de valorizarem os jogadores que se exponham "Eu acho que precisa ter essa valorização também do indivíduo, por isso que eu falo que são dois grandes personagens", concluiu se referindo a Fernanda e Davi.