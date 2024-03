BBB 24: Fernanda choca ao dizer que gosta de brother: "Doida pra falar"

"Tava doida pra falar isso pra todo mundo, gosto desse garoto", confessou Fernanda em conversa com Giovanna Pitel no BBB 24

Fernanda conversou com Pitel na academia do BBB 24 nesta segunda-feira, 25. Enquanto observavam os avatares do painel tático, a confeiteira confessou que está "mais branda ultimamente". Depois, ela aproveitou para falar sobre Davi e surpreendeu ao confessar que gosta do motorista de aplicativo.

"Gosto dele. Tava doida pra falar isso pra todo mundo, gosto desse garoto. Eu não gosto da voz dele, mas eu gosto dele. Quando ele canta, ele me irrita, mas eu gosto demais desse garoto", revela para a amiga.

A sister ainda apontou para os avatares de Beatriz e Alane e disse que a vendedora e a bailarina não a incomodam mais. "Não gostaria que ganhasse. Por conta do que a gente estava falando ontem, a gente acha que é uma pessoa que não faz muita coisa, e ela ainda pode ser campeã?", analisou.

"Eu tô bem leve com todo mundo, de verdade. Eu só tô conseguindo pensar em mim agora. (...) Não quero ir embora agora, porque ainda tenho que vencer isso aqui, mas... Não quero botar o resto de energia que sobra dentro do meu coração tendo que não gostar de alguém. Isso não vai me fazer bem em nada", concluiu.

Leia também:BBB 24: Equipe de Fernanda reage após notícia de que ela já foi presa

Bin Laden desabafa após atrito com Fernanda

Visivelmente chateado, MC Bin Laden fez um sincero desabafo sobre o desentendimento que teve com Fernanda no BBB 24, da Globo. Durante uma conversa com Lucas Henrique na madrugada desta segunda-feira, 25, o cantor afirmou ao brother que não quer mais manter amizade com a confeiteira no confinamento.

"A Fernanda saiu do quarto lá gritando", comentou Bin Laden. "Ela chegou aqui chateada, ela falou", revelou Lucas Henrique. "Ela chegou gritando comigo, e a Pitel me ameaçar falando que tem seis pessoas para ir no Sincerão... Pitel acha que eu tenho medo dela?", disparou o funkeiro. Confira a conversa na íntegra!