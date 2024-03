BBB 24: Davi opina sobre Fernanda: 'O dela vai chegar'

Em conversa com Davi nesta terça-feira, 26, Beatriz e Alane afirmam que a confeiteira continua sendo alvo de voto para elas

No Quarto Fada, Alane, Beatriz, Davi, Matteus e Isabelle conversam sobre o jogo mesta terça-feira, 26. As sisters apontam mudança do comportamento da confeiteira em relação a elas.Alane então opina sobre o jogo da sister:

"A Fernanda é tão estratégica e ela usa tanto a cabeça dela que a estratégia dela agora vai ser dar uma de quieta, dar uma de planta para sobreviver as últimas semanas que faltam". A sister segue falando: "É isso que ela quer, ser legalzinha para quando a gente falar: 'Ah, vamos votar em quem? Depois a gente vota na Fernanda', é isso".

A vendedora comenta: "Aí o que acontece? Outras discussões vem à tona e ela fica por trás. Ela fala assim: 'O pessoal pega fogo com um, com outro, quer bater, quer xingar um ao outro, eu estou aqui, estou lá atrás'".

Davi, então, opina: "Mas calma, que o dela vai chegar, velho". Beatriz concorda e comenta que a sister é um alvo dela. Alane complementa: "Ela é um alvão meu também, por tudo". A sister relata conversa que teve com Fernanda.

Com medo do 'Tá Com Nada', Davi confessa que comeu ovos de sister

Nesta terça-feira, 26, após a ação que emocionou a casa com recados em áudio de seus amigos, Davi fez um confissão que surpreendeu seus aliados. Ele compartilhou que, durante a manhã, comeu os ovos de Alane por medo de entrarem no 'Tá Com Nada'.

"Tenho que confessar uma coisa: a gente estava indo para a ação e, na hora, a gente pensou que estávamos no Tá Com Nada, entende?", iniciou o baiano. "Pegou meus ovos", adivinhou a sister. "Nossa, cara, era dela? Se eu soubesse, eu não teria comido", afirmou Isabelle.

Após pedir desculpas à bailarina, o motorista de aplicativo esclareceu o motivo que o fez tomar tal atitude. "A gente estava ali, porque a Bia [Beatriz] tomou [atenção], faltava um pouquinho. Aí, eu falei: 'Caramba, já foi, entrou no Tá Com Nada'. Aí, eu pensei: 'Poxa'", confessou.