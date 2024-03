BBB 24: Davi revela desejo de conversar com Bin após briga: 'Pedir desculpas'

Após a bronca ao vivo de Tadeu Schmidt, Davi contou que pretende chamar MC Bin Laden para conversar a respeito da briga entre os dois no BBB 24

Após a eliminação de Leidy Elin do BBB 24, da Globo, Davi sentou com Fernanda na área externa da casa mais vigiada do país e bateu um papo sincero com a sister. Ao longo da conversa, o motorista de aplicativo recordou a confusão protagonizada com MC Bin Laden e afirmou que pretende conversar com o brother a respeito do ocorrido.

Para quem não acompanhou, Davi e Bin acabaram se desentendendo na última segunda-feira, 25, logo após a dinâmica do Sincerão. A briga gerou uma bronca do Big Boss e uma chamada de atenção ao vivo de Tadeu Schmidt, que deixou claro que os dois poderiam ter sido expulsos caso tivessem ultrapassado ainda mais os limites.

"Amanhã ou depois, amanhã provavelmente, eu vou até sentar e trocar um papo com Bin. Depois, sabe? Quando estiver mais calmo, mais tranquilo. Vou sentar com ele, conversar, vou pedir desculpas pelas minhas atitudes", comentou o baiano. "Acho legal vocês conversarem, até porque vocês dois levaram um esporro sério, cabe a vocês dois também reconhecerem", opinou Fernanda.

Na sequência, Davi explicou que apesar de 'selar a paz' com o funkeiro após o bate-boca, eles continuarão sendo adversários no jogo. O motorista de aplicativo é integrante do grupo Fada, enquanto Bin Laden faz parte do Gnomo. Os dois, inclusive, nunca jogaram juntos.

"A gente vai continuar cada um no seu canto, mas sentar para conversar como dois homens adultos. Para resolver o que tem que resolver, falar: 'Cara, não é legal, se a gente quiser discutir, vamos discutir aqui. Você fala de lá, eu falo de cá, e está tudo bem, mas chegar às vias de fato cara a cara não vai dar certo, a gente pode acabar gerando uma situação que não seja legal para mim e para você", concluiu Davi.

Fernanda lembra que tentou apartar a briga de Bin Laden e Davi por não querer nenhum dos dois expulsos. O baiano revelou que irá conversar com Bin Laden de forma amistosa, para que não mais tenham uma discussão que possa chegar às vias de fato. #BBB24pic.twitter.com/cnA6qvh3y4 — Antenados #BBB24 (@canalantenados) March 27, 2024

Brothers recebem bronca ao vivo

A Globo decidiu que MC Bin Laden e Davi seguem no Big Brother Brasil 24. No programa ao vivo desta terça-feira, 26, Tadeu Schmidt anunciou a decisão após um longo dia de conversas na Globo.

Após a exibição do VT de ontem, o apresentador foi até a casa conversar com os participantes e disse que o paredão continua acontecendo. "79 dias. Quase 80 dias vividos com intensidade que vocês jamais tinham imaginado [...] vocês já passaram por tanta coisa aí dentro e aí alguém resolve jogar tudo isso no lixo em 5 minutos de descontrole? O BBB é uma arena para embater verbais", começou ele, que ressaltou que eles podem discutir e brigar apenas com palavras.

"Vocês sabem que agressão física é totalmente inaceitável, então por que agir desse modo em que tudo leva a crer que você vai sair no tapa com o adversário? Que coisa lamentável! A casa inteira tentando impedir que duas pessoas briguem no BBB com o Brasil inteiro vendo. Quando você indica que quer a violência, você já está errado. Por que então essa provocação que fica a um milímetro de uma briga?", questionou.

Em seguida, Tadeu relembrou que em 24 edições nenhum participante chegou às vias de fato e aproveitou para alertar Davi e Bin novamente. Confira!