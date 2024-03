BBB 24: Fernanda chora sozinha e faz desabafo: 'Mamãe tá tentando'

Em mais uma desabafo na academia, Fernanda chora sozinha e se mostra cheia de dúvidas ao fazer várias perguntas para si mesma

Mais uma vez, Fernanda chorou sozinha na academia do BBB 24. Após o último paredão desta terça-feira, 26, a sister conversou com alguns participantes na casa e até não se mostrou muito animada de estar no Top 10 do programa.

Com os ânimos um pouco abalados, a confeiteira resolveu desabafar ao fazer bicicleta sozinha. Fazendo várias perguntas para si mesma e se questionando, a sister derramou lágrimas ao desabafar apenas com as câmeras.

"Como é que luta essa luta?", disse. "Faz como? Faz como, pequena? Estou tentando. Juro que eu estou tentando", continuou a sister enquanto pedalava. Logo em seguida, a confeiteira começou a chorar. "Mamãe tá tentando", falou ela chorando. "Como que faz? Como que faz?", seguiu questionando. "Estou tentando", desabafou.

É bom lembrar que Fernanda é mãe solteira de duas crianças. Nas últimas semanas, ela causou ao fazer declarações extremas sobre a maternidade. Inclusive, a participante foi criticada por Sonia Abrão e Xuxa Meneghel.

Irmão de Fernanda abre o jogo sobre o pai do filho dela

A sister Fernanda está confinada no BBB 24, da Globo, e um detalhe sobre a vida dela foi revelada pelos irmão dela, Gabriel Villa Bande, em entrevista no Jornal O Globo. Ele contou sobre como são os pais dos filhos dela.

Fernanda é mãe de Marcelo, de 11 anos, e Laura, de 5 anos. Porém, apenas o pai da caçula é presente na vida da família. "Os filhos são de dois pais diferentes. O pai do Marcelo foi embora quando ele tinha 1 ano, sumiu. A gente nunca mais ouviu falar dele. É por isso que no vídeo do Almoço do Anjo ele não pôde aparecer, porque não tem a autorização do pai. Mas o pai da Laura é superpresente, um paizão. Agora ela tem ficado uma semana aqui, outra lá", disse o irmão dela. Saiba mais aqui.