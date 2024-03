BBB 24: Fernanda choca com fala sobre os filhos: 'Jogava pela janela'

Ao ser muito sincera em conversa, Fernanda choca ao falar absurdos que faria com seus filhos; sister foi criticada pelo desabafo intenso

Após o resultado do paredão do BBB 24 nesta terça-feira, 19, Fernanda conversou com sua aliada Pitel sobre o jogo e também sobre a vida pessoal. Durante o bate-papo, a confeiteira deu o que falar ao dizer falas absurdas sobre vontades que teria em relação aos seus filhos.

Mãe solo de duas crianças, Marcelo, de 11 anos, e Laura, de 5 anos, a sister tem apenas o pai da caçula presente na criação e enfrenta ainda mais dificuldades por um deles ser autista. Apesar da dura realidade, Fernanda acabou passando dos limites ao fazer um desabafo citando atitudes absurdas que "gostaria de fazer".

“Tem dias que você quer matar seus filhos e ser presa. Tem dias que você olha pra essas crianças e fala ‘se eu morasse num prédio jogava pela janela, porque não aguenta, você surta, você quer morrer", disparou.

Diante da fala da participante, os internautas ficaram impactados. "Eu fui mãe de um filho tetraplégico e uma filha saudável sem rede de apoio e o máximo que desejei foi sumir. Jamais cogitei matá-los", escreveram. "Não gosto da Fernanda, mas esse rolê aí do filho não tem nada. Mãe solo que se fod* pra virar filhos. Ela fala isso, mas tá lá. Quem é certo? O pai que some o posta que ser pai é maravilhoso nas redes? Só quem cria filho sabe a pica que é. A gente ama, ama mais que tudo, mas…", defenderam outros.

Ainda durante a conversa, Fernanda causou ao criticar a fala de Betriz sobre a irmã doente. Ao detonar a vendedora do Brás por ter falado da situação no ao vivo, a confeiteira arrancou risadas de Pitel e a equipe da dona do bordão, "Brasil do Brasil", não gostou nem um pouco das palavras delas.

