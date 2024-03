BBB 24: Fernanda e Pitel debocham após Bia falar de doença da irmã

Após Bia falar de irmã, que sofreu um aneurisma, em seu discurso no ao vivo, Fernanda e Pitel debocham de sister e equipe da vendedora se pronuncia

Após o resultado do paredão nesta terça-feira, 19, Fernanda e Pitel falaram sobre a permanência de Beatriz e Alane na casa. Em um certo momento da conversa, a confeiteira criticou a fala da vendedora do Brás no ao vivo sobre a irmã, que sofreu um aneurisma, e a assistente social riu ao ouvir a amiga detonando a rival.

Ao ter a fala concedida por Tadeu Schmidt no programa, a comerciante comentou que lembrou da irmã durante o dia e do momento difícil que ela enfrentou internada. Bia contou que se inspirou nisso e Fernanda então criticou a sister por ter levado a história para o discurso no ao vivo.

"A garota falando da irmã que tava quase morrendo a essa hora no ao vivo? Vai contar essa história a essa hora? Ninguém me falou que era pra contar meus problemas no ao vivo também, faz o que quiser, não vou ficar vendendo doença dos outros não, posso falar dividir meus problemas com minha sinceridade, com minha fragilidade, mas vender os meus problemas? Sai fora", disparou a confeiteira, arrancando risadas de Pitel.

Equipe de Bia se pronuncia

Diante dos comentários, a equipe de Beatriz compartilhou o vídeo do momento e defendeu a participante. "A força, garra e determinação para vencer na vida vêm do amor e união que Beatriz tem com sua família. Essa ligação entre eles é o que a mantém de pé e foi o que a levou ao BBB. Sua família é seu porto seguro, e sua irmã Bruna é uma das pessoas mais especiais e importantes na vida de Beatriz. Emocionada e cheia de fé, Beatriz conta sobre a difícil recuperação que sua irmã enfrentou após um aneurisma, algo extremamente sério e grave", escreveram.



"Infelizmente, a participante em questão não demonstra o menor pudor e empatia ao citar tais palavras sobre um assunto tão sério e delicado. Mais uma vez, precisamos vir a público repudiar tais palavras ditas por esta participante. Beatriz e sua família merecem respeito, assim como sua história de vida que a levou ao BBB. Esperamos que, de forma sincera e genuína, a participante reveja suas falas e atos após sua passagem pelo jogo, pois tais palavras não são bonitas nem aceitáveis, nem dentro de um reality nem fora dele", finalizaram.

Equipe de Fernanda pede desculpas após fala polêmica com PCD

Após o último Sincerão, Fernanda virou assunto fora da casa ao insinuar que Beatriz tinha um problema genético. Como a confeiteira é mãe de um menino autista, a web afirmou que ela exagerou na brincadeira. Nesta terça-feira, 19, a equipe da sister publicou uma nota se desculpando com a comunidade das pessoas com deficiência (PCD's).

"Não existe desculpa plausível capaz de apagar ou diminuir a dor de todos PCDs e suas famílias nesse momento. Fernanda errou e ponto. Independente da intenção, foi uma fala infeliz", iniciou o comunicado no perfil oficial de Fernanda no Instagram. Veja mais aqui.