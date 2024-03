BBB 24: Sonia Abrão detona Fernanda após fala sobre os filhos: 'Tratar'

Após Fernanda chocar com fala polêmica sobre os filhos, apresentadora Sonia Abrão detona sister e opina sobre comportamento dela

A apresentadora Sonia Abrão, assim como muita gente, ficou pasma com a fala de Fernanda sobre os filhos. A comunciadora então deu sua opinião sobre a sister, que vem causando com algumas declarações polêmicas na casa do BBB 24.

Em sua rede social, a comandante do A Tarde É Sua postou o vídeo da confeiteira fazendo desabafo impactante sobre o sentimento que tem certas vezes na maternidade. Mãe solo e duas crianças, Fernanda impactou com suas palavras.

"BBB24 FERNANDA MOSTRA QUE SEMPRE DÁ PRA PIORAR! Não adiantou a câmera desviar pra outro lugar da casa! O que ela disse sobre filhos já tava registrado! Que coisa pesada! E dessa vez nem a PITEL - que já gargalhou com as falas capacitistas da sister - achou graça! Sim, ser mãe nem sempre é fácil, mas esse tom da Fernanda vai muito além da força de expressão! Tem coisa aí que ela vai precisar tratar aqui fora! Pelo bem dela e dos próprios filhos!", escreveu Sonia Abrão ao ver a declaração da participante do reality show.

Além de ter causado ao fazer a declaração sobre os filhos, Fernanda desagradou a equipe de Beatriz ao criticar a fala da sister sobre a doença da irmã. A equipe da confeiteira fez um pronunciamento e justificou a intensidade das palavas proferidas pela confeiteira sobre os herdeiros.

Irmão de Fernanda abre o jogo sobre o pai do filho dela

A sister Fernanda está confinada no BBB 24, da Globo, e um detalhe sobre a vida dela foi revelada pelos irmão dela, Gabriel Villa Bande, em entrevista no Jornal O Globo. Ele contou sobre como são os pais dos filhos dela.

Fernanda é mãe de Marcelo, de 11 anos, e Laura, de 5 anos. Porém, apenas o pai da caçula é presente na vida da família. "Os filhos são de dois pais diferentes. O pai do Marcelo foi embora quando ele tinha 1 ano, sumiu. A gente nunca mais ouviu falar dele. É por isso que no vídeo do Almoço do Anjo ele não pôde aparecer, porque não tem a autorização do pai. Mas o pai da Laura é superpresente, um paizão. Agora ela tem ficado uma semana aqui, outra lá", disse o irmão dela. Saiba mais aqui.