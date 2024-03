Leidy Elin impressiona ao compartilhar repaginada no visual fora do BBB 24

Uma nova mulher! Leidy Elin dá repaginada no visual e impressiona ao aparecer toda produzida depois de ser eliminada do BBB 24

Fora do Big Brother Brasil 24, Leidy Elin surpreendeu seus seguidores na na manhã desta quarta-feira, 27. A ex-sister decidiu renovar completamente o visual e passou por uma transformação e tanto! Após substituir as tranças por uma peruca em seu último dia no reality, a trancista apareceu com um cacheado poderoso e uma produção de tirar o fôlego.

No feed de seu perfil oficial no Instagram, a equipe de Leidy compartilhou detalhes da transformação da ex-sister ao exibir seu visual repaginado. Além disso, eles destacaram que a trancista passou pela mudança para marcar presença e revisitar sua trajetória no programa no tradicional café da manhã com Ana Maria Braga, no 'Mais Você' da Globo.

"Nossa furacão está prontíssima para cumprir todos os compromissos do dia! Leidy vai estar no “Mais Você” às 10:35, não esqueçam de assistir”, avisaram e marcaram a equipe responsável pela produção. Ao que tudo indica, Leidy virou a madrugada para produzir os cachos, unhas, sobrancelhas e por fim, uma maquiagem poderosa.

Nos comentários, a trancista ganhou muitos elogios dos seguidores: “Botou o cropped e já está reagindo!”, disse uma admiradora. “Sair da casa só te fez bem, Leidy. Você está belíssima”, apontou mais uma. “Jogo acabou galera, que ela seja feliz aqui fora”, desejou um terceiro. “A preta é linda, vamos respeitar!!!”, exaltou mais um.

Alguns seguidores, no entanto, fizeram questão de repercutir algumas das atitudes controversas de Leidy dentro da casa mais vigiada do Brasil nos comentários. Vale lembrar que ela foi a décima quarta eliminada do Big Brother Brasil 24. A trancista recebeu 88,33% dos votos do público para deixar o confinamento na noite da ultima terça-feira, 26.

Em seu tradicional discurso de eliminação, Tadeu Schmidt também comentou sobre algumas ações da participante: “Por todas as suas qualidades, por toda a sua história, a pessoa que sai hoje merece atravessar o oceano, mas, no BBB, naufragou na piscina. Quem sai hoje é você, Leidy", o apresentador relembrou a polêmica com Davi; leia o discurso na íntegra.

Leidy fica chocada ao descobrir fofoca de Yasmin:

Na noite da última terça-feira, 26, Leidy Elin deixou o Big Brother Brasil 24. No entanto, a ex-sister não ficou triste com a eliminação e pareceu bastante animada durante o Bate-Papo BBB. Inclusive, a trancista ficou em choque e se divertiu muito ao receber um recado especial com uma fofoca de sua amiga, Yasmin Brunet. A modelo contou toda a polêmica sobre Lucas Henrique, o Buda.