BBB 24: Sonia Abrão insiste em expulsão de brothers, mas defende Davi: "Ótimo jogador"

"Pelo bem do reality e pela preservação do entretenimento saudável", afirmou Sonia Abrão ao opinar sobre a expulsão de Davi e MC Bin Laden

Sonia Abrão voltou a pedir a expulsão de Davi e MC Bin Laden do BBB 24 após os brothers discutirem e quase se baterem depois do Sincerão desta última segunda-feira, 26. Durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, a apresentadora, que é torcedora declarada do motorista de aplicativo, insistiu na expulsão dos brothers, ressaltando que essa decisão seria importante para a "preservação do entretenimento".

"Pelo bem do reality e pela preservação do entretenimento saudável, não dá mais pra tolerar esse nível de agressividade, não dá. Isso não pode ser um hábito dos nossos programas, isso não pode ser a grande atração, aquilo que prenda a atenção do público. Você vai baixando a sua vibração de acordo com isso que você fica assistindo. Isso não traz nada de bom pra ninguém, absolutamente ninguém. Sou a favor da dupla expulsão, sim, nesse ponto de vista", disparou ela.

Em seguida, Sonia confessou que como torcedora fica triste em pedir a expulsão de Davi, já que para ela o programa perde muito sem a presença do baiano. "Pessoalmente, como telespectadora, como torcedora, dói no coração. Aí, você fica se perguntando, 'o que vai ser, como eles vão manter a atração sem o Davi?'. Pra mim, o BBB perde completamente a graça, mesmo porque ele sempre foi o centro de tudo o que aconteceu nessa casa", ressaltou.

A apresentadora ainda falou sobre tudo que o motorista de aplicativo já sofreu durante o confinamento. "Eu não vi nenhum desses integrantes passarem o que o Davi passou nesse reality show. São várias fases, de perseguição, de discriminação, de isolamento, de humilhação. Até ele quebrar, como ele quebrou, de pensar em apertar o botão", relembrou.

"A partir daí, as coisas não se tornaram mais fáceis pra ele, não. Mas, depois que as grandes vilãs e perseguidoras saíram, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet, e ia sair a terceira agora, que é a Leidy, o programa se abriu pra ele. Ele começou a existir lá dentro e aí todo mundo viu que ele não é só vítima, que ele é um ótimo jogador", acrescentou.

🚨URGENTE: Sônia Abrão pede expulsão de MC Bin Laden e de Davi após briga generalizada ontem no BBB. #ATardeÉSua#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/lWT2MscQUf — Brenno Moura (@brenno__moura) March 26, 2024

Segundo contrato da Globo, Davi e MC Bin Laden devem ser expulsos

A briga entre Davi e MC Bin Laden após o Sincerão de segunda-feira, 25, no BBB 24 segue dando o que falar. Até agora a TV Globo não se pronunciou e os telespectadores estão ansiosos se os brothers serão expulsos ou permanecerão no programa. Vale lembrar que hoje é dia de Eliminação e ambos os participantes estão disputando o paredão, ao lado de Matteus e Leidy Elin.

O colunista Gabriel Perline, do IG Gente, expôs algumas cláusulas do contrato que, se cumpridas, resultará na expulsão dos participantes. "O respeito ao próximo é uma premissa inafastável para a realização dos programas e de todas as atividades da Globo. Neste sentido, a Globo registra que comportamentos abusivos, como assédio moral e sexual ou outras formas de abuso, bem como ameaças de agressões ou agressões, físicas ou verbais, entre Participantes ou com terceiros, não serão toleradas em hipótese alguma". Saiba mais!