BBB 24: Lucas revela quem indicará ao paredão caso Giovanna ganhe imunidade

Líder pela terceira vez seguida, Lucas analisou possíveis cenários do próximo paredão e revelou sua opção de voto caso Giovanna esteja imune

Ao que tudo indica, os brothers Lucas Henrique e Giovanna vão conseguir colocar em prática a estratégia combinada contra os adversários do BBB 24, da Globo. Logo após conquistar a terceira liderança consecutiva no jogo, o capoeirista conversou com a sister sobre possíveis cenários do próximo paredão.

Juntos na área externa da casa mais vigiada do país, o líder revelou para a aliada qual brother deverá indicar para a berlinda caso ela vença a Prova do Anjo e ganhe imunidade. Anteriormente, os dois tinham combinado de indicar um ao outro ao paredão se MC Bin Laden fosse eliminado do reality - o funkeiro saiu com 80,34% dos votos.

Ao longo do bate-papo, Giovanna e Lucas analisaram uma suposta dinâmica alternativa durante a formação da zona de risco. "Indicação do líder e o mais votado. Mas o mais votado você não vai [para o paredão], você indica alguém", opinou a sister. "Será?", questionou o capoeirista.

Giovanna, então, continuou: "Eles vão ter que se comprometer de novo entre si". Lucas, por sua vez, afirmou que nesse cenário a sister não seria indicada, mas reforçou que a chance de isso realmente acontecer é pequena.

"Mas se tu ganhar a prova [do Anjo], a gente quebra", observou o líder. Em seguida, ele revelou: "Se você ganhar, eu mando o Matteus ". "Também é minha opção de voto essa semana", declarou a nutricionista.

Por fim, os sobreviventes do grupo Gnomo avaliaram as possibilidades da sister conquistar a imunidade ou ser indicada ao paredão por Lucas. "Eles vão pirar o cabeção", declarou o brother. Vale lembrar que caso a estratégia dos jogadores seja colocada em prática, os integrantes do Fada precisarão votar entre si.

Lucas combina de indicar a @gihllima caso ela não vença a prova do anjo, com intuito de movimentar o jogo e fazer o grupo adversário se votar entre si : “Instalar o caos. É só isso que eu quero. Gerar entretenimento para o país” 🔥 #TeamBuda#BBB24pic.twitter.com/XkkhvHIh86 — Lucas H. Capoeira 🪘 (@lucas_capoeiraa) April 5, 2024

Davi e MC Bin Laden se abraçam

Pouco antes da eliminação, Davi e MC Bin Laden conversaram sobre o paredão em que os dois disputaram no Big Brother Brasil 24.

Na noite desta quinta-feira, 04, os brothers deixaram a rivalidade de lado para se cumprimentarem e desejarem boa sorte um ao outro. Davi foi até a área externa, onde o funkeiro estava conversando com Giovanna, para desejar boa sorte. "Mano, boa sorte", disse o motorista de aplicativo.

O cantor levantou do sofá e retribuiu: "Boa sorte, irmão. Deus abençoe!", afirmou cumprimentando o rival. "Se ficar, se sair... Boa sorte na caminhada aí", desejou o baiano. "Para você também, pai!", disparou Bin. "Tamo junto!", finalizou Davi, que logo deixou o ambiente.