BBB24: Em noite de Eliminação, Davi e MC Bin Laden se abraçam: "Tamo junto"

Davi e Bin deixam rivalidade de lado e se abraçam em noite de Eliminação no Big Brother Brasil 24

Pouco antes da Eliminação, Davi e MC Bin Laden conversaram sobre o paredão em que os dois estão disputando no Big Brother Brasil 24.

Na noite desta quinta-feira, 04, os brothers deixaram a rivalidade de lado para se cumprimentarem e desejarem boa sorte um ao outro.

Davi foi até a área externa, onde o funkeiro estava conversando comGiovanna, para desejar boa sorte. "Mano, boa sorte", disse o motorista de aplicativo.

O cantor levantou do sofá e retribuiu: "Boa sorte, irmão. Deus abençoe!", afirmou cumprimentando o rival.

"Se ficar, se sair... Boa sorte na caminhada aí", desejou o baiano. "Para você também, pai!", disparou Bin. "Tamo junto!", finalizou Davi, que logo deixou o ambiente.

Daqui a pouco, no programa ao vivo, um dos dois deixará a casa mais vigiada do Brasil. Ainda hoje, terá uma Prova do Líder e uma nova formação de paredão.