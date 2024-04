BBB 24: Giovanna planeja causar pânico nos rivais: "Mudar o rumo"

Em conversa com MC Bin Laden, Giovanna revelou que pretende vencer a próxima prova do líder para causar pânico nos rivais

Na varanda do Big Brother Brasil 24, Giovanna conversou com MC Bin Laden e revelou qual é a sua estratégia para a sequência do jogo. Pensando na possibilidade do funkeiro ser eliminado no paredão contra Davi, a nutricionista quer ganhar a prova do líder para causar pânico nos rivais.

"Se eu ganhar hoje, acho que a minha sentença é terça-feira. Mas só para poder mudar o rumo das coisas", disse a mineira. "Nessa altura do campeonato", respondeu o cantor.

A sister, então, explicou que pretende causar no jogo e revelou que sua estratégia é ser a líder e indicar Lucas Henrique para a berlinda, assim, os adversários terão que votar entre eles. "Mudar o rumo que quero dizer é porque está óbvio quem vai votar em quem. Só que aí, se eu ganho e indico o Buda, eu quero saber em quem eles vão votar entre si primeiro. É esse pânico que eu quero causar", revelou.

Bin acredita que a maioria deve votar em Isabelle e que Davi vota em Matteus. "Não sei, não", respondeu a nutricionista. "Ele vai no Matteus até pelo atrito que teve nos últimos dias", ressaltou o funkeiro.

Alane prevê estratégia de rivais

Alane conversou com Beatriz e Isabelle no jardim da casa do Big Brother Brasil 24 nesta última quarta-feira, 3. Durante o papo, a bailarina previu uma estratégia de Giovanna e Lucas Henrique caso MC Bin Laden seja eliminado no paredão contra Davi, e um dos dois conquiste a liderança.

"Você não lembra daquele BBB que teve? Vamos supor, nós 5 e o Bin sai amanhã, e tá Giovanna e Lucas. Se ele for Líder e for inteligente, ele vai botar a Giovanna no paredão porque ele sabe que ela vai de qualquer jeito e a gente vai votar nela, e ele tá imune. Ele vai fazer com que a gente se vote, entende? Se isso acontecer... a gente vai ter que escolher", disse ela. Saiba mais!