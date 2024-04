BBB 24: Alane prevê estratégia de rivais: "Se for inteligente"

Alane conversou com Beatriz e Isabelle sobre o rumo do jogo após a próxima eliminação, e acabou prevendo uma estratégia de Lucas Henrique e Giovanna

Alane conversou com Beatriz e Isabelle no jardim da casa do Big Brother Brasil 24 nesta quarta-feira, 3. Durante o papo, a bailarina previu uma estratégia de Giovanna e Lucas Henrique casoMC Bin Laden seja eliminado no paredão contra Davi, e um dos dois conquiste a liderança.

"Você não lembra daquele BBB que teve? Vamos supor, nós 5 e o Bin sai amanhã, e tá Giovanna e Lucas. Se ele for Líder e for inteligente, ele vai botar a Giovanna no paredão porque ele sabe que ela vai de qualquer jeito e a gente vai votar nela, e ele tá imune. Ele vai fazer com que a gente se vote, entende? Se isso acontecer... a gente vai ter que escolher", disse ela.

Ao ouvir a paraense, Isabelle comentou: "Tu [Alane] vota mim. E tu [Beatriz] vota em mim também", afirmou a manauara, apontando para as sisters. "Eu não sei", respondeu Alane. "Se chegar a esse nível, pra mim é compreensível porque vocês estão conectadas há mais tempo", comentou a dançarina, deixando claro que não ficaria chateada por ser a opção de voto.

Lucas e Giovanna combinam estratégia

Vale lembrar que após a formação do paredão, Lucas e Giovanna se reuniram na cozinha e planejaram uma estratégia pensando na possibilidade de MC Bin Laden ser eliminado do jogo. Como os dois estarão na zona de risco, já que são alvos do grupo Fada, eles decidiram que um vai indicar o outro caso vença a liderança.

"Mas se eu pegar ou você pegar [a liderança], a gente tem que se indicar. Para no mínimo tentar a última cartada", explicou o professor de Educação Física. Bin Laden, que também estava no local, concordou com o colega de confinamento. "Se eu ou você ganhar a prova a gente se indica. Você me indica ou te indico pra movimentar o jogo. Pode ir sem medo", acrescento o carioca.