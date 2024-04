Quem deve sair do BBB 24, Davi ou Bin Laden? Vote na enquete

Davi e MC Bin Laden estão no décimo sétimo paredão do BBB 24. Relembre como a dupla foi parar na berlinda e vote na enquete da CARAS Brasil

E o modo turbo do BBB 24, nova fase do jogo, realmente está movimentando a casa! Na última terça-feira, 02, após a eliminação de Giovanna Pitel (24), mais um paredão foi formado. Os participantes Davi (21) e MC Bin Laden (30) disputam a permanência no jogo.

Um dos brothers deixará a casa mais vigiada do Brasil na próxima quinta-feira, 04. Enquanto não sabemos o resultado, que tal votar na enquete da CARAS Brasil e opinar quem deve sair?

Quem deve deixar o BBB 24? Bin Laden

Davi

Relembre a formação

Na última terça-feira, 02, o décimo sétimo paredão do BBB 24 foi formado. Tudo começou após o participante Lucas Henrique vencer mais uma prova do líder. Essa é a quarta vez que o professor de educação física conquista a liderança.

Depois da vitória, Lucas já precisou anunciar o seu veredito. Ele indicou Davi direto ao paredão. Em seguida, a casa votou em aberto e MC Bin Laden foi o mais votado com 5 votos. Com isso, os dois disputam a permanência no BBB 24 no décimo sétimo paredão da edição.

Recentemente, Davi e Bin Laden protagonizaram uma briga feia na casa. A discussão escalou um nível que todos os participantes precisaram segurar os brothers que estavam quase se batendo. Lucas Henrique levou um tombo ao tentar controlar Bin.

Os dummies, que ainda estavam na casa, precisaram intervir para que os participantes não se agredissem. Em seguida, o Big Boss deu um esporro e mandou o MC e Davi pararem com a briga. Na web, os internautas chegaram a pedir a expulsão dos dois brothers.

Ainda na noite desta terça-feira, 02, Pitel deixou a casa após receber 82% dos votos em um paredão. A alagoana disputou a permanência ao lado de Alane e Beatriz, mas recebeu a maior votação do público e disse adeus ao prêmio milionário.