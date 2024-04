BBB 24: Giovanna desabafa com MC Bin Laden: "Estou com ódio"

Giovanna conversou com MC Bin Laden na cozinha do Big Brother Brasil 24, e revelou para o funkeiro o motivo de estar com ódio

Giovanna confessou para MC Bin Laden que está com ódio. Nesta quinta-feira, 4, os participantes do Big Brother Brasil 24 entraram no 'Tá com Nada' após Beatriz receber uma punição gravíssima e perder 500 estalecas.

O diálogo começou quando os dois se encontraram na cozinha. O cantor, que enfrenta Davi no Paredão, perguntou se a sister já comeu. A nutricionista respondeu que não. "E você?", questionou ela. O brother disse que já se alimentou.

Em seguida, Giovanna quis saber de Lucas Henrique. "Cadê o Buda?". MC Bin Laden mostrou que o atual líder estava deitado no jardim. Depois de ver o aliado, a sister começou a desabafar. "Ai, ai, né Bin?". "O que foi?", perguntou ele.

Giovanna, então, abriu o jogo: "Estou com ódio", revelou ela. Bin quis saber o motivo. A nutricionista responde: "Porque agora eu vou ter que comer arroz puro por causa dos outros", lamentou. O funkeiro retruca: "É, né? E dar glória a Deus por isso", disse ele.

Leia também:BBB 24: Davi repercute punição de Bia: "Já foi chamado atenção no ao vivo"

Giovanna fala de Beatriz depois de casa ir para ‘Tá Com Nada’

Mais cedo, após o aviso do Tá Com Nada, Giovanna, Lucas Henrique e MC Bin Laden vão para a academia da casa e observam os outros brothers falando com Beatriz na área externa. A vendedora do Brás recebeu uma punição gravíssima, perdeu 500 estalecas e estourou o teto do Vacilômetro.

Lucas Henrique diz que Matteus está abraçando Beatriz e especula que os brothers estejam "passando a mão na cabeça dela". "Sinceramente, sabe... Aí, depois a gente tá errado, a gente pontua as coisas e: 'Ai, não tem outro discurso, né, não fala outra coisa?!'. P** que pariu, nada tem peso", reclama Giovanna. "Faz tudo o que não pode o tempo inteiro, não adianta falar nada. Volta e faz de novo. Gente, não é possível que ela é assim dentro da casa dela, não", a sister fala de Beatriz. Saiba mais!