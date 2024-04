BBB 24: Giovanna fala de Beatriz depois de casa ir para ‘Tá Com Nada’

'Não é possível que ela é assim na casa dela', questionou Giovanna; Vendedora recebeu punição gravíssima e todos os brothers entraram no Tá Com Nada

Após o aviso do Tá Com Nada, na tarde desta quinta-feira, 04, no BBB 24, Giovanna, Lucas Henrique e MC Bin Laden vão para a academia da casa e observam os outros brothers falando com Beatriz na área externa. A vendedora do Brás recebeu uma punição gravíssima, perdeu 500 estalecas e estourou o teto do Vacilômetro.

Lucas Henrique diz que Matteus está abraçando Beatriz e especula que os brothers estejam "passando a mão na cabeça dela". "Sinceramente, sabe... Aí, depois a gente tá errado, a gente pontua as coisas e: 'Ai, não tem outro discurso, né, não fala outra coisa?!'. P** que pariu, nada tem peso", reclama Giovanna.

"Faz tudo o que não pode o tempo inteiro, não adianta falar nada. Volta e faz de novo. Gente, não é possível que ela é assim dentro da casa dela, não" , a sister fala de Beatriz.

"Mano, ela não tem respeito por ninguém", acrescenta Bin. "Não, ninguém. Não tem senso de comunidade nenhum, ela não tá entendendo que essas coisas prejudicam os outros, não", continua a mineira. "Ela pôs sozinha a casa inteira no Tá Com Nada, praticamente. É que a Alane ajudou muito", observa o funkeiro.

O que o Big Boss disse na bronca para Beatriz?

Na tarde desta quinta-feira, 4, a voz misteriosa do Big Boss informou que Beatriz já foi avisada para não fazer roupas com cascas de frutas e que iriam tirar 500 estalecas dela por descumprir a recomendação.

“Atenção, dona Beatriz. A senhora foi avisada pelo risco de fazer roupas com casca de frutas e o risco do contato com a pele. A senhora vai receber uma punição gravíssima. Menos 500 estalecas”, afirmou.

Ao entrar na casa, Beatriz lamentou: “Eu jurava que não ia… Eu jurava que não”. E o Davi alfinetou a sister. “Eu deixei você fazer porque você quis fazer, mas eu te avisei. Eu avisei. Se o Tadeu já falou, o pessoal lá fora tá tacando p*u”, afirmou.