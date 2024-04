BBB 24: Davi repercute punição de Bia: "Já foi chamado atenção no ao vivo"

Davi e Matteus comentam punição gravíssima que Beatriz recebeu e o baiano relembra a chamada que Bia levou de Tadeu Schmidt

Davi e Matteus repercutiram a punição gravíssima que Beatriz tomou, que levou a casa para o Tá com Nada, por fazer um biquíni de cascas de banana.

"Não escuta não, não escuta. É Isabelle, é Bia, não escuta. As meninas tudo grande e não escuta", disse o baiano. "Eu tô [com] 21 anos, cara. Parece que eu falo as coisas e acontece. 21 anos, 21 de idade. Tem coisa que a gente leva, brincadeira assim se vestido de vovó... Essas paradas é de boa, não influencia em nada. Mas, tipo assim, uma parada que não tem o que argumentar", continuou.

"São coisas que podem ser evitadas", acrescentou Matteus. "Exatamente, se já foi chamado atenção uma vez, no ao vivo ainda, esquece! Não faz mais não. É amiga, eu sei, mas não tem que passar a mão na cabeça. Eu não passo a mão na cabeça da Isabelle", disse o motorista de aplicativo.

O gaúcho falou que fica chateado por gostar muito das sisters, mas reforçou: "Cada um é responsável pelos seus atos. Mas tem que cuidar muito". "São três pessoas que estão do meu lado aqui, mas são meninas que não escutam, cara. Tá achando que a gente quer influenciar", pontuou Davi.

"E às vezes tu escutar, não é que tu não esteja se posicionando. Tu tá sendo humilde", afirmou Alegrete. "Exatamente, tá sendo humilde em reconhecer. Se a pessoa tá falando isso aqui é porque ela quer meu bem. Falei com ela três vezes, três vezes. Ela não escutou", finalizou Davi.