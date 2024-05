Conheça Isabella Arantes: ex-noiva de Zé Felipe e nova contratada do SBT

Isabella Arantes é a nova assistente de palco do 'Domingo Legal' e já foi noiva de Zé Felipe! Conheça mais sobre a influenciadora

Na última quinta-feira, 16, o SBT anunciou a contratação de duas novas assistentes de palco para o programa Domingo Legal: Isabella Arantes e Ingrid Prado. A partir do próximo domingo, 19, ambas irão auxiliar Celso Portiolli nos quadros da atração. O que nem todos sabem é que Isabella já foi noiva de Zé Felipe!

“Eu sou a nova assistente do 'Domingo Legal', e vocês vão voltar a me ver todos os domingos nas telinhas. Eu estou muito feliz, muito grata e eu espero todo mundo assistindo, postando, me marcando”, comemorou Isa.

Isabella e Ingrid Prado se juntam a Kattia Lis e substituem Diana Oliveira - que deixou a atração ainda este mês - e Luana Andrade - que faleceu em 2023 devido a complicações em uma cirurgia.

A relação da bailarina com o cantor sertanejo chegou ao fim em fevereiro de 2020, poucas semanas após o filho de Leonardo anunciar o noivado com a jovem. Na época, a influenciadora fazia parte do balé do Domingão do Faustão.

Vale lembrar que a esposa de Zé Felipe, Virginia Fonseca, estreou um programa na emissora há pouco tempo, o Sabadou com Virginia. Na atração, a apresentadora chegou a dizer que o marido não poderia ter amizade com as ex-namoradas.

Isabella Arantes e Ingrid Prado são as novas assistentes de palco do #DomingoLegal e terão a missão de auxiliar @CelsoPortiolli em todos os quadros do dominical, além de eventuais matérias externas e outras participações. Agora, portanto, Isabella e Ingrid se unem a Kattia Lis,… pic.twitter.com/ywRv5OErcF — Família SBTista (@familiasbtista) May 16, 2024

Conheça Isabella Arantes

Paulista de Aparecida do Norte, no interior do estado, Isabella Arantes é filha de uma professora de dança e de um editor de TV. Ela começou a fazer comerciais aos 9 anos e, mais tarde, trabalhou como modelo fotográfica, chegando a cursar a Faculdade de Estética.

Vinda de uma família de feirantes, a quem ajudava desde jovem, a nova assistente de palco trabalhou no programa do Faustão dos 19 aos 23 anos de idade. A influenciadora de 26 anos acumula mais de 983 mil seguidores no Instagram.