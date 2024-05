Como em Renascer, Mell Muzzillo diz que foi "trocada por mulher branca"

Intérprete de Ritinha no remake de Renascer, a atriz Mell Muzzillo compartilhou que já foi trocada por outra em um relacionamento

Na novela Renascer, que está no ar na Globo, a personagem Ritinha sofre com as traições de Damião (Xamã), que tem um caso com Eliana (Sophie Charlotte). Assim como na ficção, a atriz Mell Muzzillo, que interpreta a filha de Inácia (Edvana Carvalho), esposa traída, compartilhou que já foi trocada em um relacionamento por uma mulher branca, mas que demorou a entender que o fato foi racismo.

"Na época, não sabia que era racismo. Mas é como acontece com a Ritinha na novela. A gente é sempre trocada por uma mulher branca", disse ela ao portal Extra. Aos 18 anos, a atriz recorda que sonhava em ter "cabelos loiros e olhos claros", como “toda menina preta”. No Theatro Municipal, onde frequentou aulas de balé, ela vivenciou diversos episódios de preconceito.

"Por ser uma dança padronizada, o balé era o lugar onde eu mais me sentia estranha. Escutava: "Você nem tem cara de bailarina’’. Para eles, só as meninas magras e branquinhas tinham cara de bailarina", relembrou.

Atriz diz que não perdoa traição

Ao contrário de Ritinha, Mell Muzzillo diz que não perdoaria uma traição. "Sou geminiana, tenho síndrome de exclusividade. Não dá pra perdoar. Sou muito egoísta. Não consigo dividir nem quando tenho algo sério, imagina casada... Não tenho maturidade para relacionamento aberto também. Se é solteiro faz o que quiser, mas, a partir do momento que assume, não tem motivo pra ter outra" , disse.

Sobre a personagem de Renascer, ela reflete: "É um retrato do que realmente acontece. A traição mais nojenta que existe, aquela que rola no local de trabalho, debaixo do nariz dela. Se acontecesse comigo, eu terminaria logo e não colocaria a culpa somente na Eliana. Minha raiva toda eu ia descontar no meu marido. E sairia dessa situação, porque ninguém merece. Se quisesse dar o troco, daria depois".