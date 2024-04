BBB 24: Na reta final do reality, Davi analisa trajetória dentro do jogo

'Já era para eu ter sido Líder', Davi fala sobre sua desenvoltura nas provas do reality e reflete sobre sua trajetória dentro do reality show

Cada dia mais perto da grande final do Big Brother Brasil 24, Davi reflete sobre sua trajetória dentro do jogo em conversa com Beatriz na piscina da casa mais vigiada do Brasil, o motorista também conversa sobre o Modo Turbo da temporada. E analisa a sua performance nas provas durante a temporada.

"Eu fico tranquilo. Eu sei que a gente tem que correr do Paredão, mas nessa reta final, eu fui para a final da Prova do Líder, entendeu?", reflete o motorista de aplicativo, que hoje, à noite, enfrenta o Paredão com MC Bin Laden.

O brother, que ainda não conquistou a liderança da disputa desde o início da temporada, considera, ainda, que perdeu as competições quando elas envolviam sorte: "Já era para eu ter sido Líder. Mas não era o tempo certo, não era para acontecer, mas eu me esforcei, entendeu? [...] Mas eu não fico preocupado, porque eu sei o que eu fiz", afirma.

Leidy Elin alfineta torcida de Davi

Leidy Elin reagiu ao descobrir que sua conta no Instagram foi derrubada após ela jogar as roupas de Davi na piscina do reality show. Ela foi alvo de denúncias nas redes sociais e foi com sua conta suspensa por mais de 50 horas.

Agora, a ex-sister reagiu ao que aconteceu. “Uma loucura. O pau quebra lá dentro, e depois todo mundo conversa, brinca… As pessoas aqui fora levam tudo ao extremo. O próprio Davi vai se assustar quando sair. Esse fanatismo é um absurdo”, afirmou ela ao Jornal Extra.

Apesar disso, Leidy contou que passou do limite com Davi. “Passei do limite. Não convivo tanto nem com minha mãe. Estava 24 horas com pessoas que não conhecia. Me exaltei, pesei a mão em jogar as roupas do Davi na piscina. Mas das discussões com ele, eu não me arrependo. A gente não se dava. O programa é o tempo todo um julgando o outro. As pessoas aqui falam: ‘Leidy, como é que tira mancha de cloro da roupa?. Estou levando tudo com leveza”, declarou.