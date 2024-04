BBB 24: Leidy Elin alfineta torcida de Davi: ‘Fanatismo'

Leidy Elin ficou em choque ao descobrir que teve sua conta no Instagram derrubada após ter um atrito com Davi no BBB 24

Eliminada do BBB 24, da Globo, há algumas semanas, a trancista Leidy Elin reagiu ao descobrir que sua conta no Instagram foi derrubada após ela jogar as roupas de Davi na piscina do reality show. Ela foi alvo de denúncias nas redes sociais e foi com sua conta suspensa por mais de 50 horas.

Agora, a ex-sister reagiu ao que aconteceu. “Uma loucura. O pau quebra lá dentro, e depois todo mundo conversa, brinca… As pessoas aqui fora levam tudo ao extremo. O próprio Davi vai se assustar quando sair. Esse fanatismo é um absurdo”, afirmou ela ao Jornal Extra.

Apesar disso, Leidy contou que passou do limite com Davi. “Passei do limite. Não convivo tanto nem com minha mãe. Estava 24 horas com pessoas que não conhecia. Me exaltei, pesei a mão em jogar as roupas do Davi na piscina. Mas das discussões com ele, eu não me arrependo. A gente não se dava. O programa é o tempo todo um julgando o outro. As pessoas aqui falam: ‘Leidy, como é que tira mancha de cloro da roupa?. Estou levando tudo com leveza”, declarou.

Por que a Leidy Elin foi eliminada do BBB 24?

A sister Leidy Elin deixou a casa do BBB 24, da Globo, ao ser eliminada no paredão da última terça-feira, 26, e já começou a refletir sobre sua saída do reality show. Ao ser questionada sobre o motivo para ter sido eliminada, ela revelou sua conclusão de forma bem direta. “A mala na piscina e o fato de recalcular rota”, disse ela.

Então, a ex-BBB ainda avaliou sua rivalidade com Davi ao longo do jogo. "Eu acho ele muito jogador, entrou com a faca nos dentes. É o jogo dele... eu não concordava com algumas atitudes, mas as nossas questões eram mais coisas de convivência, ali no finalzinho", disse ela, e completou ao revelar o que era incompatível entre eles: "A convivência e algumas atitudes dele. Por exemplo: quando a cunhã [Isabelle], que era melhor amiga dele, estava com alvo no braço, ele foi oferecer o anjo para outra pessoa. Tinha essa questão de jogo, mas aqui fora, se quiser falar comigo, estou de boas, eu abraço, beijo. Jogo é jogo. Anteontem eu falei para ele: ‘Da porta para fora, eu quero que todo mundo seja feliz, que todo mundo arrume trabalho e consiga o melhor aqui fora, ganhando ou não, porque todo mundo é merecedor de estar lá dentro".