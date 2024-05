Viviane Araújo chama a atenção ao entregar segredo para o cabelo

Com status de musa nas redes sociais, Viviane Araújo revelou segredo por trás do visual perfeito dos cabelos e garante ter cuidado especial na rotina

Dona de um visual poderoso e elogiados por muitos admiradores, Viviane Araújo revelou que faz uso de produtos veganos para cuidar de seus cabelos. Segundo a famosa, ela costuma ter uma rotina bastante rígida e repleta de detalhes para sempre deixar os fios brilhantes.

“Para mim, o cabelo é como um símbolo de poder, sabe? Sempre valorizei ter um cabelo bonito e bem cuidado, com volume. Às vezes liso, às vezes cacheado, variando também nas cores. Sempre tive uma conexão muito forte com meu cabelo e adoro estar em constante mudança, experimentando diferentes estilos, é como se eu pudesse expressar minha identidade por meio dele", disse ela, que é embaixadora de cuidados capilares da Vult.

Além de beber bastante água, Vivi também conta que tenta redobrar a atenção com a nutrição quando está trabalhando muito. "Dou preferência a itens veganos, livres de sal e parabenos, assim consigo evitar o frizz, potencializar a leveza e o movimento que meu cabelo precisa. Também evito ao máximo prender o cabelo enquanto ainda está molhado e claro, uso uma touca de cetim que já é a queridinha na minha rotina", confessa.

Leia também: Viviane Araujo mostra o tamanho do seu cabelo natural ao tirar o aplique

Mas apesar de sempre estar em contato com os melhores produtos do mercado, a mãe de Joaquim confessa que também é adepta das misturinhas caseiras e acessíveis que ajudam a conservar os fios. "Em casa, lavo normalmente e gosto de aplicar uma combinação de creme, óleo e gel, que entrega efeito de fitagem sem pesar", afirma a artista, que finaliza com uma dica: "Gosto de dispensar o secador, assim dou um descanso para as mechas".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

IGNOROU POLÊMICA

A atriz Viviane Araújo encantou ao mostrar como está curtindo com sua família o feriado nesta quarta-feira, 01. Em sua rede social, a famosa postou novas fotos de seu filho com Guilherme Militão, o pequeno Joaquim, de 1 ano, e deixou os internautas babando com tanta fofura.

Ignorando as polêmicas envolvendo seu nome nos últimos dias após o anúncio do fim do casamento de Belo e do ex-marido Radamés dizer que tinha um caso com ela, a musa de Carnaval mostrou que está aproveitando cada instante com seus amores.

"Dia de praia", compartilhou a artista ao exibir seu herdeiro brincando em uma piscininha com muito estilo ao surgir de cabelo amarrado e óculos escuros. Nos comentários, os internautas admiraram o menino. "Lindo demais", elogiaram. "É muito charmoso", falaram outros.