Após tragédia no RS, público muda opinião sobre a vencedora do BBB 23; entenda

Após passar dez dias ajudando em UTIs no Rio Grande do Sul, a vencedora do bbb 23, Amanda Meirelles, mudou a opinião do público

A vencedora do BBB 23,Amanda Meirelles (33), vem mudando a opinião do público após a sua passagem de dez dias como médica nas UTIs no Rio Grande do Sul. Amanda voltou para São Paulo na última quinta-feira, 16, e o público nas redes sociais elogiaram a atitude da doutora, demonstrando uma mudança de opinião que se formou após a sua trajetória no Big Brother Brasil.

Amanda chegou a ficar mais de 24 horas como um dos assuntos mais comentados do X/Twitter, após a repercursão de vídeos e fotos em que ela apareceu cuidando das vítimas em RS. "A ex-BBB Amanda Meirelles ajudou as pessoas no hospital e agora tá ajudando os doguinhos resgatados na enchente do Rio Grande do Sul. Perfeita." escreveu uma internauta.

A ex-BBB Amanda Meirelles ajudou as pessoas no hospital e agora tá ajudando os doguinhos resgatados na enchente do Rio Grande do Sul. Perfeita. — Cris_zia (@cris_zia) May 17, 2024

Já outra escreveu: "A dra. Amanda Meirelles sendo reconhecida por ser uma médica fantástica! ela possui todas as melhores características e habilidades que um profissional de saúde exemplar deve ter!"

a dra amanda meirelles sendo reconhecida por ser uma médica fantástica! ela possui todas as melhores características e habilidades que um profissional de saúde exemplar deve ter! 🤍 — nany. (@weiszcomentt) May 16, 2024

Outras centenas de pessoas comentaram pedindo desculpas a Amanda pelos julgamentos passados: "Amanda Meirelles, me perdoa pelo hate do bbb23" escreveu um dos perfis. Já outro comentou: "O Senhor, me perdoa por eu ter criticado a Amanda Meirelles, foi um erro e eu reconheço."

amanda meirelles me perdoa pelo hate no bbb23 pic.twitter.com/LjjdLpnBYUhttps://t.co/JC3iBUkRoY — duduzinho do sus (@duduzinhodosus) May 16, 2024

O Senhor, me perdoa por eu ter criticado a Amanda Meirelles, foi um erro e eu reconheço. — Johnata Marlon (@johnatax_) May 16, 2024

Para quem não se lembra, até pouco tempo atrás a vencedora do bbb 23 era severamente criticada pelo público, que alegava desmerecimento em sua vitória, falta de carisma e a colocavam como uma das piores vencedoras de reality show do Brasil.