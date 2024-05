Edu Guedes responde a desabafo de Ana Hickmann sobre sua aparência

Ana Hickmann desabafou nas redes sociais sobre as críticas que tem recebido sobre seu corpo. E Edu Guedes deixou um comentário na publicação

A apresentadora Ana Hickmann desabafou nas redes sociais sobre as críticas que tem recebido sobre seu corpo. Depois de participar de um desfile de moda, internautas questionaram suas novas curvas e surgiram rumores sobre uma possível gravidez. E nos comentários da publicação, Edu Guedes se declarou para a namorada.

"Ana, você está linda. O mais importante na vida é estarmos felizes e realizados. Com a quantidade de 'problemas absurdos' que foram deixados para você e a quantidade de trabalho e os seus afazeres como mãe, as preocupações são inúmeras. Você não tira o sorriso do seu rosto e nunca deixe que qualquer um o faça. Te amo. Edu", escreveu o apresentador do matinal The Chef.

Edu Guedes se declara para Ana Hickmann (Reprodução/Instagram)

Ana Hickmann rebate comentários a respeito de seu corpo

Mais cedo, Hickmann falou sobre comentários a respeito de seu corpo. “Durante a minha carreira de modelo, tive que manter um padrão de peso e de medidas. Depois, isso já não era necessário. O que importava era a minha saúde, mas continuei sendo pressionada e cobrada em relação ao meu corpo. Agora que achei que finalmente teria a liberdade de viver a minha vida, buscar saúde e plenitude, esbarro com comentários e títulos como esses do vídeo", escreveu ela.

“'Será que ela está grávida?'. 'Nossa, como ela engordou'. 'Está caidinha'. Isso tudo é muito ruim. Não tenho a liberdade de estar como quero, porque eu me permiti estar assim. Preciso justificar e ler as pessoas falando de algo que não deveria ser assunto público. Muitas mulheres sofrem diariamente com essa cobrança. Se privam de vestir o que querem, de irem à praia, de serem elas mesmas. Isso tem que acabar. Respeitem nossos corpos. Respeitem as mulheres!, finalizou”, complementou a apresentadora.

Veja a publicação: